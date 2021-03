Silvia Domínguez: “Yo misma no sé si mañana podré andar pero hoy había que estar en la pista”

No quitaba la sonrisa de su cara Silvia Domínguez. La capitana reconocía que volver a una Final Four tras su retorno al equipo charro. Además, también incidió en sus problemas físicos de estas últimas semanas.

Valoración. “Excelente. Estamos en una Final Four. No se puede pedir mucho más. Creo que han sido dos partidos durísimos. Después de estas últimas dos semanas, ver al equipo rehacerse y creer en esto y volver a hacer historia”.

Reto de volver a una Final Four. “Recuerdo el año que tuvimos la eliminatoria ante Fenerbahce que forzamos el tercer partido. Pero esta es la temporada es en la que más he creído. También el formato acerca un poco más las posibilidades. El crecimiento del equipo ha sido excepcional. Me decía Germán que volvía con el reto de meter al equipo en la Final Four y todos saben que no cambio nada, ni una Liga ni una Copa, por el hecho de jugar una Final Four”.

Esfuerzo físico. “Yo misma no sé si mañana podré andar pero hoy había que estar en la pista. Igual que todas: hacer el esfuerzo. Una Final Four lo vale”.