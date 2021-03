Íñiguez consigue su séptima Final Four: “Esta es la que más orgulloso estoy”

Se mostraba muy feliz Roberto Íñiguez. Y también ambicioso. El técnico de Perfumerías Avenida agradecía el esfuerzo de todos por llegar a la Final Four y, en especial a sus jugadoras. Además, no renuncia a nada en la competición.

Valoración. “El partido no creo que haya que hablar mucho. Creo que hemos sabido sufrir y pasar un mal momento con jugador importantes cargadas de faltas. Pero el equipo siempre cree y hemos pasado el mal rato. Nos ha valido para volver y estar en el camino correcto. El descanso nos ha valido para estar mejor. Y luego, porque para mí esto es lo menos importante, esta es mi séptima Final Four (con cinco clubes distintos). He tenido ego. Otra Final Four, con este club lo quiero conseguir. Esta es la que más orgulloso estoy, por la gente y porque es un sueño que todos buscábamos desde hace muchos años”.

Esfuerzo de las jugadoras. “La situación del equipo es que estamos sufriendo. Y vosotros (los periodistas) lo veis. Hay cosas que no se han hablado. Hayes se lesiona un tobillo y, cuando está llegando a la Copa, viajamos a Valencia y en el primer entrenamiento se destroza el otro tobillo. Yo pensé que iba a estar ‘out’ toda la temporada. Solo jugar en la Copa once minutos ante Lugo, que la puse porque ella me lo pidió, tiene un precio: no entrena, le duele el tobillo y no está físicamente bien. Karlie tiene una lesión en el isquiotibial. La conozco porque mi hijo estuvo tres meses parado. Karlie está jugando con esa sensación que se va a romper pero está soportando ese dolor. En los partidos cada vez nota más tensión. Solo que Karlie esté en la pista nos da mucho. Y en Copa no la tuvimos. Silvia sabéis que está jugando infiltrada. Está coja. Van dos infiltraciones. Está haciendo lo que puede. Posiblemente paguemos un precio ahora pero tenemos la recompensa de estar ahí. A Vilaró le duele todo y no entrena. Simplemente intenta ayudar con minutos. Hof pasó el COVID y ha aparecido en el momento más difícil”.

Equipo joven. “No sé cómo estaremos en edad media en Liga Femenina. Creo que somos el segundo equipo más joven. Solo Silvia y Hayes tienen experiencia. El resto, es la primera vez que juegan Euroliga”.

Última semana de Liga regular. “Quiero disfrutar esta noche un poco y mañana. Jugamos lunes, el miércoles en Gernika y el sábado en Girona. Es muy complicado. ¿Qué vamos a pagar un precio? Estoy seguro. El premio es muy grande y un sueño”.

“Por el tipo de equipo que somos. Somos un equipo ‘porculero’. Si nos quitamos presión, creo que podemos hacerlo. He jugado seis Final Four y he jugado cinco finales. Una ventaja que tenemos con Sopron es que conozco a muchas jugadoras. Es un abril y hay que centrarse en la semana. Nos quedan Final Four y Liga”.