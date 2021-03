El Guijuelo recupera su partido ante el Racing Ferrol

El último duelo aplazado del grupo 1A de la Segunda División B se disputará este domingo. A Malata acoge el envite entre el Racing Ferrol y el Club Deportivo Guijuelo.

Los chacineros llegan a la cita últimos, con solo nueve puntos, y con la obligación de sumar de tres para no desengancharse del todo de cara a la segunda fase. El técnico Chuchi Jorqués recupera a cuatro zagueros (Parra, Kike Pina, Jonathan y Lucas Puime) pero pierde a los sancionados Kamal, Cristóbal y Razvan.

El Racing Ferrol, que ha estado varios días de cuarentena domiciliaria por COVID de algunos de sus jugadores, jugó el miércoles ante el Coruxo y cayó por 3-1. Esta situación prácticamente le obliga a ganar para mantener sus opciones de meterse entre los tres primeros.

“Ahí se confrontan situaciones. Ellos tienen necesidad por una cosa y nosotros por otra. Ahí va a estar quién sea capaz de manejar los momentos de partido y desde fuera lo que les podamos ayudar. Para mí esta es la final de mi vida como entrenador, aunque me gustaría tener muchas porque significará que sigo entrenando. Si no somos capaces de sumar, hay que ser realistas de cómo está la situación. Si les digo que luego quedan ocho partidos les estoy engañando, necesitamos sumar ya. En cuanto consigamos una victoria estos chicos sacarán todo el fútbol que tienen dentro y se liberarán psicológica y anímicamente. Para nosotros cada cosa negativa que pasa en el partido es como una montaña y tenemos que hacer que esas situaciones no nos minimicen. Si vamos a Ferrol y nos encontramos un contexto negativo en el minuto 10, y no damos un paso al frente en el resto de partido, estamos jodidos”, ha expresado Chuchi Jorqués en la previa del encuentro.