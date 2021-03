​Los TCAE, en “pie de guerra” por el acuerdo de Satse y la Junta: convocado un nuevo paro este lunes para reclamar una mejora de sus condiciones

El pasado viernes, la Junta firmaba un acuerdo histórico con el sindicato Satse por el que se comprometía a mejorar las condiciones laborales salariales de todo el personal de Enfermería. El convenio, que además servía para desconvocar la huelga prevista del 22 al 25 de marzo, no era del agrado del resto del personal sanitario. Y no porque no opinen que no se lo merezcan, sino porque creen que las mejoras deberían ser generalizadas.

Varios sindicatos amenazaron en ese momento convocar huelgas como medidas de presión. Y muchos ya han comenzado a cumplir su palabra, aunque sea con paros temporales. Así, este sábado, los TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) se reunían a las puertas del hospital Clínico para protestar por verse discriminados en el acuerdo, además de reiterar su objetivo de ser reconocidos como un grupo sanitario esencial.

Estas concentraciones no serán un hecho aislado, y van a continuar durante los próximos días. De hecho, SAE (Sindicato de Técnicos de Enfermería) ha convocado una nueva protesta a las 12 horas de este lunes, 22 de marzo, a todos los TCAE. La organización sindical les invita a salir a las puertas de sus centros de trabajo para protestar por el acuerdo que, a su juicio, es “discriminatorio”.

Con el lema ‘Si te callas ahora, te callarán para siempre’, SAE se pone así “en pie de guerra”, como el propio sindicato indica, hasta que los TCAE vean mejorada su situación, ya que hasta el momento han visto cómo el convenio que firmaba la junta era “discriminatorio y partidista” y evidencia, según señalan, “la calamitosa consideración de los gestores sanitarios” con su colectivo.

Un nuevo “menosprecio”, como apuntan, recalcando que es una falta de respeto y de consideración para unos profesionales que son “fundamentales y necesarios para la sociedad en la que vivimos”, reiterando que están “hartos” de ver “cómo las mejoras son siempre para los mismos”.

“Esta pandemia ha demostrado que estos técnicos son una pieza igual de importante y necesaria que cualquier otro profesional y así lo demuestran los más de 6.000 contratos nuevos que se hicieron durante la pandemia, de los 11.000 que se hicieron entre todas las categorías en todo el Sistema Nacional de Salud”, prosigue SAE, que además añade que los TCAE son el colectivo con más riesgo de sufrir enfermedades mentales, según un estudio, porque ”somos quienes más cerca y más tiempo pasamos con el paciente”.

Por último, dejan claro que los usuarios “merecen una calidad asistencial que empieza por el reconocimiento de los profesionales que les atienden” y, entre esos profesionales, se encuentran los TCAE.