​Los alojamientos rurales de Castilla y León desmienten que tengan alta ocupación en Semana Santa y lamentan la poca promoción del turismo interior

La Plataforma SOS Turismo Rural Castilla y León ha salido a desmentir las informaciones que apuntaba a que los alojamientos rurales de la Comunidad estaban rozando el lleno con motivo de la Semana Santa así como durante el puente de San José (que ha tenido lugar entre este pasado viernes 19 y este domingo 21).

De hecho, han hecho pública su más “enérgica protesta” ya que consideran que esas informaciones son una “falsedad”, destacando que la ocupación durante estas fechas está siendo “nula o muy escasa”.

Principalmente, y según apuntan, por el cierre perimetral de Castilla y León, que impide que vengan turistas de otras comunidades (principalmente de Madrid) así como por la limitación de aforo y de reunión a cuatro personas no convivientes. Estos dos aspectos “dificultan y hacen inviable las reservas”, lamentan.

Por todo ello, creen que las noticias que apuntan a una alta ocupación “perjudican gravemente los intereses de los establecimientos rurales” puesto que, como señalan, llevan sin trabajar con normalidad desde el primer estado de alarma, hace ya un año. “Desde entonces, la ocupación de las casas de turismo rural ha sido nula, sin que se registrara ninguna reserva que hiciera viable el negocio del turismo rural, salvando la excepcionalidad de los meses de julio y agosto, cuando las medidas de confinamiento y restricción de movimientos han sido más permisivas”, añaden.

Asimismo, muestran también su disgusto por el poco fomento del turismo interior en Castilla y León, ya que el mismo podría haber salvado algunas fechas como la propia Semana Santa. Porque, como recalcan, muchas veces estos alojamientos rurales son “motor económico y cultural de nuestros pueblos”.

La Plataforma SOS Turismo Rural Castilla y León, formada por casi 600 integrantes, está recogiendo firmas para que se cambie el aforo permitido de cuatro personas que, junto con los cierres perimetrales, hace que las reservas en las casas rurales de más capacidad “sea totalmente inviable y no puedan trabajar al no recibir reservas o no cubrir gastos con la escasa ocupación a la que se obliga y ante la nula demanda”.