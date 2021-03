​La moción de censura, en directo: Mañueco insta a Tudanca a pedir disculpas por ensuciar la política y alentar el transfuguismo

Llegó el día. Este lunes, 22 de marzo, las Cortes de Castilla y León debaten su primera moción de censura de la historia. Pese a que los visos de que la misma prospere son, actualmente, nulos, lo cierto es que el cambio de parecer de tres procuradores más podría variar significativamente una votación que, eso sí puede que no tenga lugar hasta el martes.

SALAMANCA24HORAS te ofrece las diferentes intervenciones de los protagonistas.

Mañueco insta a Tudanca a pedir disculpas por ensuciar la política y alentar el transfuguismo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha instado al candidato socialista en la moción de censura que se debate este lunes en las Cortes, Luis Tudanca, a pedir disculpas a los castellanos y leoneses por el "bochorno" de ensuciar la política con "intrigas palaciegas" y por alentar el transfuguismo, actitudes que serán respondidas, ha augurado, con una "bofetada de honradez, de dignidad y de lealtad", en referencia al no de la mayoría de los procuradores que tumbarán la moción.

"¿A quién quiere engañar? ¿Cómo piensa ganar la moción si no es con transfugas?", ha espetado ante una moción "abocada al fracaso" que, según ha augurado también, derivará en un cambio de caras en el PSOE de Castilla y León en un día que Sánchez ha marcado con "una muesca en su cartuchera".

"No sé lo que le habrán ofrecido pero el puesto de Paradores ya está ocupado por su predecesor -Óscar López-", ha ironizado, a lo que Tudanca ha respondido también en tono irónico por la capacidad de Fernández Mañueco de haber oposición y por haber evidenciado hoy quién manda en la Junta donde "ni sabe ni quiere gobernar".

"¿De verdad que no quería hacer daño a Castilla y León? ¿De verdad que no ha vendido su alma?", se ha preguntado por su parte Fernández Mañueco que ha acusado a Tudanca de haber dicho "amén" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de haberse traicionado a sí mismo y "a todas y cada una de sus palabras" al acatar la "orden directa" del presidente y de José Luis Ábalos con quien "no hablaba de autovías, hablaba de sillones".

"La palabra de Tudanca está bajo las suelas de los zapatos del señor Sánchez", ha sentenciado el presidente de la Junta en su intervención en contra de la "inoportuna y contraproducente" moción de censura que busca, a su juicio, "un cambio a peor" y es además "una irresponsabilidad insultante" ante la situación que vive Castilla y León en la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

"¿Cuál es su acuerdo, pacto u oferta oculta a los grupos de esta Cámara? Espero que lo explique, tenemos derecho a saberlo", ha exigido Fernández Mañueco que ha comparado a Tudanca con "el Fernando Simón de las Cortes de Castilla y León" ya que "es el que mejor explica lo que está ocurriendo, a su manera claro", ha bromeado para criticar la falta de rumbo, de ideas y de liderazgo de un Tudanca "dócil y sumiso" y al que ha reprochado haber abandonado la "brizna de aire" que le llevó a los pactos en Castilla y León "zarandeado" por algunos de sus compañeros de partido que le hacen sombra.

En este punto y tras dar por roto el Pacto por la Recuperación de Castilla y León que ha "pisoteado" Tudanca con la moción, el presidente de la Junta ha anunciado que en las próximas semanas recuperará el compromiso del acuerdo entre PP y Ciudadanos para eliminar el impuesto de Sucesiones, que fue aparcado precisamente por ese pacto de Comunidad que firmaron entre otros PSOE y Podemos.

Tudanca cree que la "corrupción" merece un "castigo" y culpa a la Junta de "traicionar" y "romper todo"

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha defendido la moción de censura presentada por su Grupo al Gobierno de la Junta formado por PP y Ciudadanos y en la que se presenta como candidato a la Presidencia porque, como considera, la "corrupción" merece un "castigo ejemplar", al tiempo que ha culpado a los responsables del Ejecutivo de "traicionar" y "romper con todo".

En su intervención en la que se ha sometido a la confianza de la Cámara para sacar adelante la moción de censura y conseguir acceder a la Presidencia de la Junta el líder socialista ha insistido en que el cambio es necesario para "recuperar la decencia y la esperanza". "Ustedes hicieron lo peor que se puede hacer en política, traicionar la confianza y la voluntad de la gente, se traicionaron incluso a sí mismos", ha señalado.

Tudanca se ha referido en concreto a los procuradores de Ciudadanos ha señalar que proclamaron de forma "rotunda" el cambio y la regeneración y, sin embargo, "incumplieron su palabra". "Mercadearon con alcaldías y diputaciones, se repartieron cargos y sillones, pactaron con la extrema derecha donde pudieron y lo necesitaron, todo desde Madrid, fuimos intervenidos como Comunidad", ha señalado.

Tras recordar "la historia negra del PP de Castilla y León" en la que, a juicio de Tudanca, los 'populares' "usaron la corrupción" como base para su "maquinaria de poder", el socialista ha insistido en que esta situación merece "un castigo ejemplar", ya que el PP "no cambia" sino que "empeora".

Así, ha considerado esencial un cambio porque "no vale todo" y es necesaria la "regeneración y el cambio". "Nos enfrentamos a un PP que mercadea, que compra y vende voluntades y que está dispuesto a todo, no somos iguales ni queremos serlo", ha aseverado Tudanca.

Durante su intervención ante la Cámara, el líder socialista ha manifestado que Castilla y León "lleva décadas sumida en la apatía" y ha recordado que los ciudadanos de la Comunidad votaron de forma "clara y rotunda" por el cambio con un "vuelco histórico". "Confío con esperanza que la mayoría de quienes estamos hoy aquí creemos en esa manera limpia de hacer política", ha señalado.

No obstante, Tudanca ha recordado que el PSOE "nunca" puso en tela de juicio la legitimidad del acuerdo de Gobierno alcanzado entre PP y Ciudadanos. "Les dimos una oportunidad, todo el mundo lo hizo", ha recordado, tras lo que ha señalado que "el dúo formado por Mañueco e Igea ha creado desde el principio una combinación explosiva entre soberbia e indolencia que ha sido letal".

"Esta moción de censura no se hubiera presentado si ustedes se hubieran comportado de otro modo, si ustedes hubieran cumplido los acuerdos, si no hubieran manchado todo con su corrupción, cada hecho ha sido un paso hasta este día", ha defendido el líder socialista, quien ha recordado la huelga de empleados públicos, la presentación de una reforma "unilateral" del Estatuto de Autonomía o el "mazazo" del Plan Aliste".

"Ya lo habían roto casi todo cuando llegó la pandemia", ha manifestado, quien ha recordado que ante esta situación el Gobierno de la Comunidad desde "el primer día" contó con el respaldo de los socialistas. "No fue fácil", ha defendido, tras recordar la "primera" crisis de Gobierno que provocó la dimisión del ex consejero de Empleo e Industria Germán Barrios por la situación del Diálogo Social.

Pese a esta situación, Tudanca ha relatado su apoyo al Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León consciente de que "un pacto así, en un momento así, desde un punto de vista política y partidista sólo beneficiaba a un gobierno que ya había comenzado con mal pie y que no lo merecía".

"Todo lo rompieron, todo lo incumplieron, dejaron abandonados a su suerte a los castellanos y leoneses, en pocos meses han acabado enfrentados con todo y con todos", ha afeado, al tiempo que ha culpado a Mañueco e Igea de "mentir a todos" e incluso llamar a la "sublevación" contra el Gobierno con la decisión sobre el adelanto del toque de queda tumbada por el Supremo.

Para Tudanca, esta fue la "gota que colmó el vaso en su deriva radical", lo que llevó al PSOE al pedir la "dimisión" de Mañueco.

"Le pedí que asumiera su responsabilidad, por el daño social, económico y a la salud de los castellanos y leoneses que estaba haciendo, pero usted nunca asume su responsabilidad", ha concluido Tudanca.

Igea denuncia que la moción se ha fraguado en Moncloa y apunta a Iván Redondo

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos y socio de gobierno del PP en la comunidad autónoma castellano y leonesa, ha cargado contra el "obsceno juego político" que, a su juicio, representa la moción de censura que se debate este lunes en el Parlamento autonómico a la que se ha referido como una partida en la que juegan "unos señores de fuera" y en la que el encargado de mover los peones es "el señor Redondo" --en referencia a Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez--.

"La moción no se ha fraguado en esta tierra se ha fraguado en La Moncloa", ha añadido.

Igea ha cargado contra una moción "plagada de trampas y de mentiras" que, según ha advertido, no se presenta contra el Partido Popular de Castilla y León sino contra Ciudadanos en la estrategia del PSOE nacional de "desembarazarse" ahora de los liberales para "destrozar" a Ciudadanos "con el abrazo del oso" en su objetivo de hacerse con el centroizquierda.

El vicepresidente y portavoz de la Junta ha ironizado también sobre la falta de futuro del candidato del PSOE en esta moción de censura, Luis Tudanca, a quien ha criticado por haberse "dejado arrastrar hasta los pies de la fosa" que representa, a su juicio, la estrategia de esta moción. "Es un líder finiquitado", ha espetado Igea a un "sumiso" Tudanca a quien ha advertido de que sus propios compañeros de partido echarán "las últimas paladas de tierra" en esa fosa.

Igea ha tirado de ironía para explicar que Tudanca podría simbolizar las virtudes que proclama el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, para asegurar que si para ser un buen presidente hay que ser "soso, serio y formal" Castilla y León ya "al mejor presidente", en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

Francisco Igea se ha dirigido también los otros diez procuradores de Ciudadanos --el viernes dejó el grupo la salmantina María Montero-- ya que, según ha reivindicado insistentemente, estos liberales son los que hicieron posible el cambio en Castilla y León para recordarles que la política no es un camino de privilegios sino una constante "cuesta arriba", y ha ironizado sobre el enfado del PSOE tras comprobar que no han cedido a sus tentaciones.

"El cambio no es el turnismo PP y PSOE, el cambio somos nosotros", ha recordado Igea a los miembros de su grupo de los que depende el éxito de la moción de censura en Castilla y León --el PSOE necesita el apoyo de entre dos o tres procuradores de los liberales para que prospere la opción de cambio en la comunidad ya que ya cuenta con el rechazo de VOX y la abstención de Por Ávila--.

"Son hoy quienes hacen posible el cambio en esta Comunidad, sois vosotros los protagonistas de este cambio", ha añadido Igea que ha reconocido que habría sido más fácil dejar las cosas como están sin sacar a Castilla y León de "30 años de inercias" para asumir que los cambios de Ciudadanos han generado polémicas, a lo que ha añadido que Ciudadanos vive días difíciles tanto en clave de partido como en el espacio político que ocupa.

"Somos una palanca para cambiar las cosas pero no vamos a ser un garrote con el que media España azote a la otra media", ha sentenciado Igea que ha augurado en un rifirrafe con un procurador socialista que los liberales van a durar "más de lo que ustedes creen" para reivindicar a renglón seguido la "responsabilidad" y la "lealtad" de un partido que cumple los acuerdos firmados y que no hace oposición dentro del gobierno.

Igea ha realizado estas afirmaciones en su respuesta a la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y procuradora por Zamora, Ana Sánchez, que ha sido de la encargada de presentar la moción de censura y al candidato para advertir desde el inicio de que no iba a dar la réplica al vicepresidente porque "no tiene palabra".

Ana Sánchez apela a la "conciencia" para devolver al pueblo la “decencia” que encarna Tudanca

La procuradora socialista Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, llamó hoy a los 81 procuradores de las Cortes a “votar en conciencia” porque en su mano -dijo- está decidir entre “perpetuar” la corrupción o devolverle a la Comunidad la “decencia”, así como mantener a Alfonso Fernández Mañueco en la Junta, o devolverle al pueblo al líder que en su opinión eligieron, el socialista Luis Tudanca.

Ana Sánchez fue la primera en intervenir y la encargada de presentar la moción de censura en el pleno extraordinario de este lunes ante la Cámara, “sede y cuna” del parlamentarismo, lo que recordó supone un “enorme peso”, por lo que llamó a los procuradores a hacer “de nuevo historia”. Destacó que Tudanca es heredero de los que defendieron principios y valores.

Además, formuló una serie de preguntas sobre la eficacia y la responsabilidad del Gobierno en la gestión de la pandemia, sobre la rendición de cuentas o las explicaciones sobre la “sobremortalidad” en las residencias de mayores. También planteó si han sabido aprovechar la “fuerza inmensa” del Pacto por la Recuperación, que todas las fuerzas les facilitaron con “amplia generosidad”. “Soberbia e indolencia”, dijo recibieron.

También recordó los pactos con los empleados públicos, a su juicio “muy por encima” de la Junta, puesto que recordó se les ha pagado su esfuerzo con un “decretazo”, así como el diálogo social. “Algunos no dejamos en la cuenta a nadie, ustedes a todos, a todos”, replicó. Además, planteó si es admisible que un gobierno llame a la rebelión o a incumplir las leyes en plena pandemia. “Es mínimamente admisible”, preguntó al tiempo que planteó si Mañueco e Igea pueden liderar la salida de la crisis.

“Nuestros vecinos saben que cuentan con un gobierno para el que ellos no cuenta”, dijo, apeló a sus conciencias, porque se trata de lo de “todos”, “no de lo suyo”, sino de defender -dijo- a los que dieron la palabra y depositaron en ellos sus “anhelos” y proyectos de vida a través del voto. “No soportan más traiciones y tienen derecho a tener esperanza de que se cumpla lo prometido: cambio y regeneración”, sentenció.

“Solo al pueblo nos debemos", recordó Ana Sánchez al inicio de su intervención, en la que avanzó no replicaría al vicepresidente Francisco Igea, porque añadió que "su palabra no vale nada". La socialista argumentó la moción por la “degradación absoluta” de la calidad democrática, la ruptura de consensos, la quiebra de la confianza de la ciudadanía y la pérdida de la mayoría en la Cámara.

“Han estado gobernando contra el pueblo, comunicando desde la soberbia”, dijo y sin cercanía. “Ustedes han perdido la confianza, también la mayoría de la cámara”, dijo también la confianza en la calle y la mayoría en el parlamento. “Ustedes ya están censurados”, sentenció.

La moción, continuó Ana Sánchez, es un mecanismo de exigencia de responsabilidad, no una forma de desestabilizar el sistema, lo que a su juicio lo provoca el “abandono” de las personas e instituciones por parte de un ejecutivo que solo busca la estabilidad para conservar sus “poltronas” y no el “buen gobierno”. Tampoco, añadió, es electoralista, porque recordó ganaron las elecciones y auguró que no será la última vez que lo hagan, porque indicó que la moción de censura a la “derecha corrupta” ya se la pusieron en mayo de 2019 los ciudadanos.