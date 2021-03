Edmundo Bal gana las primarias con el 89,43% de los apoyos y será el candidato de Ciudadanos en Madrid

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha ganado las primarias de la formación y será el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo al haber logrado el 89,43 por ciento de los apoyos.

El ex abogado del Estado se ha impuesto así sin sorpresas a los otros diez afiliados que han presentado candidatura para postularse en unas primarias en las que han ejercido su voto únicamente 1.315 personas.

El exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, anunció el pasado jueves que daba un paso atrás y que había pedido a Bal que se presentara a las primarias del partido.

"Gracias a todos los afiliados por tanta confianza. Este proyecto lo hacemos juntos, y juntos demostraremos en las urnas el 4-M que Madrid no renuncia al centro ni a la moderación. Tenéis mi palabra: haremos política con la cabeza y el corazón siempre; con las tripas, nunca", ha señalado Bal tras conocer los resultados.

Bal se ha impuesto así a Mercedes Nuño Masip (2,59 por ciento); Carlos Álvarez de Toledo Larios (2,43 por ciento); Cesar Gutiérrez Calvo (2,21 por ciento); Enrique Boto (0,84 por ciento); Fernando Castellano Martín (0,68 por ciento); Alberto Díaz del Río García (0,61 por ciento); Alberto Pulido Ruiz (0,46 por ciento); Antonio Urbina Barba (0,46 por ciento); Luis Yubero Macua (0,23 por ciento); y Juan Manuel Bornes González (0,08 por ciento).

"Quiero presentarme a estas primarias para ser el presidente de la Comunidad de Madrid y quiero hacerlo porque no quiero que nos arrebaten el centro. No quiero que nadie nos quite la moderación, el sentido común, la política útil, el encontrar soluciones a los problemas reales que tienen los madrileños. Me niego radicalmente a que en la Comunidad de Madrid gobiernen los extremos. Me niego radicalmente a la polarización", dijo Bal al anunciar que concurría a las primarias.

Nacido en Huelva, ha vivido toda la vida en Madrid, en una ciudad que "no pregunta nunca de dónde eres ni de dónde vienes". "Soy de Madrid, estudie aquí el Bachillerato. Soy del barrio de Cuatro Caminos. Esta es mi comunidad autónoma. Me he recorrido la Sierra. He hecho rutas en moto con mis amigos. Es una comunidad maravillosa, llena de gente muy buena", señaló.