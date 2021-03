¿Cuánto ha cobrado Rociíto por el documental de Tele 5 que arrasa en audiencia?

'Rocío, contar la verdad para estar viva', el documental de Rocío Carrasco emitido el pasado domingo está generando reacciones sin precedentes.

Al testimonio desgarrador que ha ofrecido en primera persona de distintos episodios de su vida relacionados con sus dos hijos, se suma un éxito sin precedentes en audiencia, con un 33,2% y 3.787.000 espectadores. En el minuto de oro de la primera emisión con dos capítulos hubo hasta 5.467.000 espectadores pendientes del testimonio de la hija de Rocío Jurado.

¿Cuánto ha cobrado por ponerse delante de las cámaras y hablar de su vida después de 25 años en silencio? Sin datos concretos, la cifra rondaría entre uno (200.000 euros por capítulo) y dos millones de euros.

El momento más duro del documental ha sido cuando Rocío Carrasco ha contado cómo intentó quitarse la vida: "Me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida. Me salvó Fidel que fue el que entró en la habitación porque yo no me levantaba. En el hospital llegué prácticamente dormida, no recuerdo nada. En urgencias me preguntan yo digo que yo no quiero seguir así, en un primer momento digo que me da igual no haberlo conseguido en ese momento porque lo iba a conseguir y que siempre me quedaba el puente de Segovia para poder tirarme y de ahí me ingresan en otro hospital que tenía una planta especializada para eso", informa Europa Press.

Rocío Carrasco ha hablado también sobre los primeros episodios de malos tratos que sufrió con Antonio David, pero antes ha explicado como deja todo para irse con el que pensaba era el amor de su vida: "El día que cumplo 18 años cometo la torpeza de dejar el curso y me cogí un avión y me fui a Barcelona y cometí la fatalidad de dejar a mi madre llorando en el suelo ‘no te vayas, te vas arrepentir, va a ser su perdición’ y la dejé llorando en el suelo y me fui".

Esta decisión, Rocío la califica como una de las cosas que peor hizo en la vida, de hecho sus padres le aconsejaron que no lo hiciera: "Es una de las cosas más me arrepiento en la vida, de haberle hecho eso de esa manera. Mi padre me dijo ‘te va a arruinar la vida y vas a volver con una barriga porque es lo que quiere’ no se equivocaron ninguno de los dos".

De esa manera, la hija de la Jurado dejó de tener todo a nada: "Me fui a una casa con dos guardias civiles, el dueño de la casa, él y yo. No tenía trabajo allí ni nada" y una vez alejada de su familia: "La convivencia en un principio empieza bien, pero muy pronto me empiezo a dar cuenta que las cosas que a mi me llamaban y me decían podían ser verdad".