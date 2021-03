El PSOE exige a Carbayo implicación ante la Junta para garantizar la vacunación de los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca pide al alcalde de la ciudad, García Carbayo, que realice las gestiones necesarias ante la Junta de Castilla y León para que incluya al profesorado de la Escuela Municipal de Música y Danza en el plan de vacunación contra la COVID-19 destinado al personal docente ya que, a día de hoy, permanece excluido del proceso iniciado para inmunizar a este colectivo.

El argumento esgrimido por los responsables sanitarios del Gobierno autonómico para no incorporar a estos profesores en los planes de vacunación dirigidos a docentes es la consideración de que la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca imparte enseñanzas no regladas, criterio que en la práctica supone la discriminación de casi una treintena de profesores que se encargan de dar clases en este organismo.

Según el PSOE, la distinción entre enseñanzas regladas y no regladas a la hora de proceder a la vacunación del profesorado no parece muy adecuada en este caso, ya que la Junta olvida o no parece tener en cuenta las características concretas de las enseñanzas que se imparten en las cuatro sedes que tiene esta Escuela Municipal. No se trata de actividades puntuales o extraescolares que se encuentran pausadas con motivo de la pandemia, sino todo lo contrario, ya que cada día centenares de alumnos acuden a la sede central de Santa Cecilia, Tomás Bretón, Manuel Doyagüe y Dámaso Ledesma para recibir formación musical y de danza y sus correspondientes clases en modalidad presencial.

Además, cabe señalar que la Escuela Municipal de Música y Danza, al igual que cualquier centro reglado, cumple con todos los requisitos exigidos por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León al inicio del curso académico y, del mismo modo, cumple rigurosamente con el protocolo de medidas sanitarias de prevención frente al coronavirus establecidas por la Consejería de Sanidad.

Por todo ello, el PSOE muestra su apoyo a los profesores de la Escuela Municipal de Danza y Música de Salamanca y comparte sus reivindicaciones al considerar injusto que queden fuera del proceso de vacunación específico para docentes y que no se ponga sobre la mesa el riesgo que asumen a diario al impartir clases con una gran cantidad de alumnos que, por ejemplo, tienen que tocar instrumentos musicales de viento o recibir formación de danza.

En la misma línea, los socialistas piden al Gobierno municipal del PP y de Ciudadanos, especialmente al alcalde Carlos García Carbayo, que respalde con contundencia la petición del profesorado de la Escuela Municipal de Música y Danza, como organismo dependiente del Ayuntamiento de Salamanca y de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, y exija a sus compañeros en el Gobierno autonómico que rectifiquen e incluyan de forma inmediata a este equipo docente en la estrategia de vacunación contra la COVID-19 en el mismo turno planificado para el resto de profesores de colegios e institutos de la ciudad.