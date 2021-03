GALERÍA | "Nos sentimos desprotegidos": Los ganaderos trasladan su malestar por la sobreprotección del lobo a las calles de Salamanca

"Nos sentimos abandonados y desprotegidos, somos el sector que da de comer y parece que importa poco". Es el lamento más escuchado entre los asistentes a la protesta del sector agroganadero que se ha desarrollado sin incidencias. La Policía Local ha regulado y desviado el tráfico rodado durante el recorrido de la sonora caravana de unos 500 turismos, según los organizadores, y tres tractores.

Los ganaderos han trasladado este miércoles a las calles de Salamanca el malestar por el nuevo estatus del lobo, incluido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El sector, que lamenta sentirse desprotegido, rechaza la nueva estrategia de conservación del lobo que pretende imponer el Ministerio de Terea Ribera por considerar que va a perjudicarles. "Se protege más a la fauna salvaje que a nosotros y a nuestro ganado, que damos de comer".





'Menos lobos, más ganaderos'

La caravana, encabezada por tres tractores portando uno de ellos la pancarta 'Por la vida del mundo rural, solución al problema del lobo ya', ha salido al mediodía desde el aparcamiento de Las Bernardas para realizar un recorrido por la avenida de la Aldehuela, paseo Canalejas, plaza de España, avenida Mirat hasta Puerta Zamora, con cambio de sentido para regresar por la avenida Mirat a plaza de España.





Desde allí, hacia Gran Vía para finalizar ante la Subdelegación del Gobierno, donde se ha entregado un manifiesto a la subdelegada, Encarnación Pérez.

Piden a Pedro Sánchez la dimisión de la ministra Teresa Ribera

Los sindicatos convocantes de la protesta -Asaja, COAG y UPA- respaldados por organizaciones ganaderas piden en el manifiesto al Gobierno de Pedro Sánchez que destituya "inmediatamente" a la ministra Teresa Ribera "y que ponga al frente a una persona con verdadera ética profesional para el reto que supone este ministerio". Consideran que el ministerio de Ribera "no entiende, no sabe, no quiere ver o no le importa la vida en el medio rural".

En el manifiesto entregado a la subdelegada, se recuerda los daños "insostenibles" que el lobo viene causando a las explotaciones de vacuno, ovino y porcino de la provincia de Salamanca.

La opinión del sector





Juani, apicultura y ganadera de vacuno y porcino de Fuentes de Oñoro

"Es un problema muy grande que tenemos los ganaderos, son muchas las pérdidas que generan los ataques. Sí hay que protegerlo, pero sabiendo cómo y sin perjudicar a los ganaderos, porque matan nuestro ganado".





José Javier Vicente, ganadero de Gejuelo del Barro

Joven ganadero de extensivo, considera que si se prohíbe su caza, los productores de la provincia se enfrentarán a un grave problema. "Nos sentimos indefensos, están más protegidos los animales que las personas y hay que poner límites".





Miguel Ángel Flores, ganadero de Ciudad Rodrigo

Productor de porcino y vacuno extensivo, se ha sumado a la protesta porque considera que el sector está desprotegido, "de momento, no he tenido problemas pero nos irá tocando", lamentando que no se tenga en cuenta a los ganaderos, "por eso salimos a la calle".





Sebastiana del Rey, agricultora de Torresmenudas

Agricultora, se suma a la caravana en solidaridad con los ganaderos afectados por los ataques del lobo. "Nos sentimos desprotegidos, más con este Gobierno. No es justo que no se proteja a los agricultores y a los ganaderos, todos podemos convivir".





Isabel Pereña, ganadera de Gejuelo del Barro

Productora de vacuno, se muestra muy pesimista con la situación actual de los ganaderos. "Si cuando hicimos la tractorada estábamos mal, ahora peor". A los daños que ocasiona la fauna salvaje a la ganadería se suman los bajos precios y la subida de los costes de producción. "No nos tienen en cuenta, no sé si esta protesta servirá para algo, pero hay que intentarlo, que nos escuchen".

Fotos: S24HORAS y Javier Luis