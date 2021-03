​Críticas al acto de votación de la moción de censura de este lunes por la falta de medidas sanitarias: “Casi ni tenía sitio, parecía que estaba hasta más gordo, que puede que lo esté”

El procurador del Grupo Mixto, perteneciente a la formación Por Ávila, Pedro José Pascual ha querido poner de manifiesto su sorpresa por la falta de distancia social en la votación del pasado lunes en la moción de censura en el edificio de las Cortes de Castilla y León.

Pascual se ha dirigido directamente a la consejera y le ha reconocido que “No entendía si decimos unas cosas y luego hacemos otras, en ese momento no lo entendía consejera”. Del mismo modo, ha reiterado que le sorprendió que los cinco procuradores del Grupo Mixto tuvieran que estar “apiñados. Me sentía fatal. Parecía que estaba hasta más gordo, que puede que lo esté”, ha valorado Pedro José Pascual.

Del mismo modo, ha compartido su preocupación por la cuarta ola: “Yo no sé que estamos haciendo. No sé si no hacemos lo suficiente, tengo la sensación de fracaso y se lo digo de verdad consejera”.