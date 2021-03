La Junta reclama al Gobierno una financiación más justa para Castilla y León

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, acompañado por el director de Administración Local, Héctor Palencia, y la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, ha mantenido un encuentro con el secretario de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, para tratar asuntos de especial relevancia en la Comunidad en las áreas de Función Pública y Administración Local de Castilla y León. Esta reunión se celebra tras la petición del consejero y con la necesidad de tratar con el Gobierno central asuntos que son vitales para los municipios de Castilla y León y que, tras las numerosas ocasiones en que la Consejería ha tenido contacto con el Ministerio, no se han conocido avances al respecto.

Así, en el ámbito de la Administración Local, el consejero ha recordado la importancia de dotar a Castilla y León de una necesaria y justa financiación autonómica, ya que ésta repercute indudablemente en la financiación local, y con ella en la capacidad de apoyo a los municipios de Castilla y León. En este sentido, Ibáñez ha incidido en que la pervivencia de la Comunidad pasa por valorar las singularidades del territorio, “no es admisible que a la hora de evaluar la financiación autonómica no se tengan en cuenta criterios como el de la extensión territorial, la dispersión de los núcleos poblacionales, la densidad o características demográficas de nuestra población. Buscamos criterios de equidad que no castiguen a Castilla y León tal y como está haciendo el Gobierno con los Fondos Europeos REACT o con el reciente criterio de reparto de las ayudas para empresas, pymes y autónomos, que son injustas para nuestro tejido económico”, indicó Ibáñez.

El consejero de la Presidencia ha trasladado al Secretario de Estado la reivindicación de las entidades locales de Castilla y León, defendida por la Federación Regional de Municipios y Provincias y que es un clamor en el mundo local, y es la dotación por parte del Gobierno de España de un Fondo Extraordinario no reembolsable para las entidades locales. “Castilla y León es la comunidad autónoma que más fondos extraordinarios ha destinado a las entidades locales para afrontar la crisis en la que estamos inmersos, y vamos a seguir haciéndolo, pero no se entiende que a pesar de las promesas hechas el Gobierno no atienda al mundo local. Castilla y León son sus municipios, nada menos que 2.248, y vamos a pelear por todos y cada uno de ellos”.

Otro de los asuntos tratados en la reunión se refiere a la cobertura de los puestos de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional. El consejero ha recordado que la falta de ofertas de empleo público que dependen del Estado supone una importante merma en el número de puestos que son clave para la correcta prestación de los servicios públicos en la Comunidad, como es el caso de los secretarios-interventores, presentes en las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, que representan el 97% de los municipios de Castillas y León. En este sentido, Ibáñez ha instado al secretario a valorar un asunto que es primordial también en la estrategia para el reto demográfico emprendida por el gobierno regional, “la gestión ordinaria de la administración local en los pequeños municipios depende en buena parte de esta figura pública, la escasez de estos puestos provoca una gran incertidumbre entre nuestros paisanos sobre todo en el ámbito rural y no es para menos, ya que la falta de cobertura puede conllevar situaciones tan complejas como el incumplimiento de normativa básica en los municipios, rendición de cuentas, elaboración de presupuestos y por supuesto el funcionamiento de los servicios esenciales en el día a día de los vecinos”.

Además, en materia local el consejero ha incidido en que la Junta quiere impulsar un II Plan de Convergencia Interior, en el marco del Plan Plurianual de Convergencia Interior y Fondo autonómico de compensación, para el cual ha solicitado al secretario de Estado la colaboración y participación del Gobierno al 50 %, en dicho plan.