El PSOE considera "insuficiente" la inversión de la Diputación en la ayuda a domicilio para reducir la lista de espera

Fernando Rubio, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, ha explicado que la inversión anunciada por la institución provincial destinada al servicio de ayuda a domicilio en la provincia es “claramente insuficiente” porque está muy por debajo de lo que otras provincias de nuestro entorno invierten, y también de otras comunidades, y no sirve además “para prestar la atención que requieren todos las personas y colectivos vulnerables que la demandan”. Los socialistas han insistido en la necesidad de “no solo mejorar el servicio de ayuda a domicilio sino aumentarlo y destinar o dedicar una mayor inversión o cuantía presupuestaria”.

La Diputación en general, y su presidente Javier Iglesias en particular, "no son útiles a la provincia porque lo único que han hecho ha sido esconderse, huir o simplemente no estar atendiendo a quienes más lo necesitan” ha denunciado Rubio.

En referencia al servicio de ayuda a domicilio, Iglesias ha tomado la actitud que aplica siempre, “la de presentar una iniciativa para luego quedarse en un compromiso más sin cumplir o una propuesta sin ejecutar”, o sea “la actitud de Javier Iglesia ha sido en la cuestión de la ayuda a domicilio la de venir a dar saltos con la pandereta como si fuera un tuno”

La realidad que omite la Diputación y el equipo de gobierno del PP encabezado por Javier Iglesias, ha afirmado el portavoz socialista, es que “hay mucha lista de espera, que la ayuda a domicilio no llega a todos los que la necesitan, y que este servicio esencial paró durante tres meses en los peores momentos de la pandemia dejando tirados a los salmantinos que viven en las zonas rurales”, algo que no sucedió en el resto de las provincias de la Comunidad. Tres meses de parón en los que no se prestó el servicio pero “la empresa adjudicataria siguió cobrando como si los estuviera prestando”.

Son ya muchas provincias que han reducido a cero la lista de espera porque “no se le puede negar el servicio a personas que están claramente en situación de vulnerabilidad” pero en Salamanca “se les está negando”. En este sentido, el Grupo Socialista ha considerado que no solo es necesario invertir en ayuda a domicilio sino también revisar los criterios para acabar con las listas de espera e incluir a colectivos vulnerables, “que son los que más lo necesitan, algo que no está sucediendo porque se está negando este servicio a demasiadas personas a día de hoy” ha apuntado el diputado provincial del PSOE.

Rubio, además de realizar esta petición, ha advertido que el Grupo Socialista va a estar muy vigilante para que en este sentido se invierta “hasta el último céntimo de lo anunciado y no se convierta en un nuevo salto con la pandereta del señor Iglesias”.

El PSOE no va a consentir, ha dicho, que las partidas para ayuda a domicilio se conviertan en una inversión más de “las que se anuncian pero luego se niegan, se olvidan y nunca llegan”, poniendo como ejemplo la promesa hecha ya hace tiempo de destinar seis millones de euros a la extensión de la banda ancha en la provincia, “que el señor Iglesias hizo cantando y bailando”, y que luego ha sido una inversión “que no es que se haya olvidado sino que ahora ya han reconocido que no se va a ejecutar”.

La gestión del presidente de la Diputación está centrada, tal y como demostró a la hora de valorar la moción de censura contra el gobierno del tándem Mañueco e Igea, ha añadido el portavoz socialista, en preservar su poltrona o sillón a cualquier precio, haciendo unas declaraciones “aduladoras e infantiles con un peloteo descarado al presidente de la Junta de una manera forzada y hechas por alguien al que le puede doler un tanto su conciencia porque tengo la impresión que en la Diputación hay una carrera por ver quien es más amigo del presidente de la Junta”.

Una declaraciones, ha apuntado Rubio “que me producen sonrojo y un poquito de vergüenza ajena” de alguien que “no está ni se le espera a la hora de resolver o afrontar los problemas de la provincia”. Problemas como la despoblación, el desmontaje de la sanidad rural, o la prestación de servicios públicos en la provincia “sí hubieran tenido solución si la moción hubiera salido a adelante y con Luis Tudanca como presidente” ha remachado.

El portavoz del PSOE en la Diputación ha finalizado su comparecencia en rueda de prensa afirmando que el triunfo de la moción hubiera supuesto importantes beneficios para la provincia, “algunos de ellos a corto plazo” poniendo como ejemplo “la dotación de una UVI móvil a la comarca de Vitigudino, y la impartición de estudios de Formación Profesional y Bachillerato en las comarcas de la Sierra de Francia y Ledesma”.