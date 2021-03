La presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca afirma que colaborará con la justicia tras ser investigada por prevaricación

La presidenta del Colegio de Enfermería, María José García Romo, ha querido mostrar en un comunicado su "profunda tristeza" después de que el Juzgado de primera instancia e Instrucción número 2 de Ávila haya admitido a trámite una querella contra ella, así como sus homólogos de Ávila, Burgos, Soria, Palencia y Zamora, por los presuntos delitos de "usurpación de funciones públicas y prevaricación de funcionario público".

La respondable del órgano colegiado de enfermería en Salamanca señala que esta denuncia viene "derivada de un profesional, repito, solo de uno, que pretende poner en duda mi profesionalidad, dedicación y transparencia después de casi 40 años dedicados a defender la enfermería".

En este mismo sentido, García Romo indica que presentará declaración "donde corresponde", que en esta caso será en los juzgados, y muestra su disponibilidad para colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de toda esta situación".

La presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca se sirve de este comunicado para criticar que los medios no hayan contactado con ella para "cotejar si esa información se ajusta a la realidad, ni para conocer mi versión de la misma". No obstante, en el texto que ha hecho público no esclarece dicha versión.