El ministro de Cultura y Deporte, sobre el futuro de los festivales este verano: "Vamos a ver cómo estamos de vacunación"

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha vuelto a aludir al futuro de los festivales de música para este verano durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, apuntando a que su celebración dependerá del ritmo de vacunación.

"Los macroconciertos nos preocupan, claro que nos tenemos que enfrentar a la posibilidad de distintos escenarios. Nos hemos reunido con representantes de la música en vivo y vamos a ver cómo estamos de vacunación", ha destacado el ministro, recordando que Francia y Alemania --que contemplan esta posibilidad para el verano-- están "ahora mismo cerrados".

Asimismo, ha avanzado que el Estatuto del Artista se irá poniendo en marcha "progresivamente", si bien el compromiso para aprobarlo esta legislatura es "firme", y espera que los subsidios por desempleo para artistas "hayan venido para quedarse".

A día de hoy, las prestaciones y subsidios específicos para los trabajadores de la cultura, artistas en espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de la cultura --así como a trabajadores vulnerables de la tauromaquia-- están vigentes hasta el 31 de mayo de 2021.

"Para el Estatuto del Artista no se trata de que me encierre con cinco ministros un año y lo saquemos, sino que vayamos progresivamente, de abajo a arriba, creando medidas claras que pasen por el Ministerio de Hacienda y que tengan que ver con las necesidades de los sectores", ha señalado el ministro.

En este sentido, ha resaltado que los subsidios por desempleo "se han construido para quedarse". "Ahora tienen un carácter de emergencia. El único requisito que se pone es haber cotizado 20 días en 2019, y a veces incluso hay problemas", ha lamentado.

No obstante, Uribes ha avanzado que cree que lo próximo relacionado con el Estatuto del Artista será lograr la compatibilidad de los derechos de autor con situaciones de gran invalidez o incapacidades. En cualquier caso, pese a confirmar que el Estatuto será en esta legislatura, no ha dado fecha para esta medida porque "sería irresponsable".

También ha vuelto a defender las ayudas y el respaldo del Ministerio a la tauromaquia. "Que (la tauromaquia) esté en Bellas Artes no es excusa, es la Ley y lo primero que tiene que hacer un gobernante es aplicarla. Mi obligación es atender a todos los sectores, soy el ministro de Cultura y tengo obligaciones con la tauromaquia", ha apuntado.

Respecto a la trasposición de la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que enfrenta a varios editores de prensa con agregadores de noticias, ha reiterado que Cultura está escuchando a todas las partes. "Tendremos que decidir, pero lo que hagamos no puede dañar a los sectores culturales ni que el resultado final genere una situación de abuso de posición dominante", ha destacado.

Por último, el ministro ha respondido a las críticas de diversas formaciones durante la comisión de Cultura por ser "desconocido", recordando su gestión y su presencia en varios eventos culturales. "Me reprochan que soy desconocido, pero es que yo no he venido a la política para ser conocido: mi vocación es de servicio público y no de ir por la calle y que me conozcan", ha afirmado.

"No me conocerán, pero he ido a mas festivales en un año de cine teatro o música en medio de una pandemia que muchos de mis antecesores. Soy desconocido, pero en un año de pandemia, si fuera más conocido, sería un poco raro", ha concluido.