El profesorado salmantino denuncia la "tremenda descoordinación y desinformación" en la estrategia de vacunación

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Salamanca denuncia “la tremenda descoordinación” entre las consejerías de Sanidad y Educación para la vacunación del profesorado. Desde la agrupación sindical critican que la información acerca de la estrategia de inmunización, así como de las fechas en las que se producirá, “nos está llegando a través de la prensa”.

Teresa Vicente, portavoz de STE Salamanca comunicó, en relación a la comunicación de las consejerías para con los centros escolares y sus trabajadores, “para esta primera dosis ya llegamos tarde, no se ha dado información con suficiente antelación del calendario de vacunación. Esperemos que para la segunda dosis se pueda conocer las fechas y los procesos para que no afecten a la organización y normal funcionamiento de las clases”.

La vacunación de 5.500 docentes salamantinos comenzó el pasado miércoles. Los trabajadores hasta los 65 años recibirán el suero de AstraZeneca, algo “que no ha dejado la totalidad del profesorado tranquilo”, pero que desde STE Salamanca confían en su “validez científica y su seguridad para la salud”.

STE Salamanca denuncia también no haber recibido información acerca de las “múltiples causísticas del calendario de vacunación”: personal en incapacidad temporal, personal interino en situación de altas y ceses (¿cuándo se le pondría la segunda dosis a un profesor finalizara contrato temporal, pero que hubiera percibido la primera durante su periodo trabajado?), personal en distintas situaciones de permisos y licencias, mayor concreción sobre los grupos de riesgo, alternativas al personal que no pueda vacunarse ahora por la causa justificada que sea y deseen hacerlo…

Exigencias de cara a la estrategia de inmunización

Ante todas estas contingencias cuyo “protocolo no está claro”, precisa Teresa Vicente, el STE de Salamanca exige: que se avise a los centros con suficiente antelación; que se priorice la vacunación a los trabajadores con catalogación de “especialmente sensibles”; que se tenga un trato prioritario para los empleados que estén en contacto con el alumnado que no tiene obligación de portar mascarilla; que se prevea un protocolo de vacunación progresivo que no deje a los centros sin profesorado por los efectos secundarios; que se arbitren alternativas para el personal que no pueda vacunarse ahora por cualquier causa justificada; que no se incluya en los grupos de riesgo a los liberados sindicales.

Asimismo, desde el sindicato docente se ha incidido en la necesidad de flexibilizar el calendario de la segunda dosis para aquellos profesores interinos que vayan a presentarse a las oposiciones, previstas para mediados de junio y cuando también podría procederse a inyectar la segunda dosis del suero para completar el ciclo.

Sobre los trabajadores no docentes en los centros escolares, STE también reprocha a la administración no haber informado “en ningún sentido” y reclama que “se les tenga en cuenta en la estrategia de vacunación”, puesto que también recorren y ocupan los mismos espacios que el profesorado.

Por último, la formación sindical califica de “abandono y maltrato” la actuación de la administración educativa, “que no se organiza con antelación, transparencia y mediante protocolos ágiles”.