GUÍA | ​Comienzan dos semanas de polémicas restricciones que serán más estrictas en Salamanca que cuando presentaba peores datos

El Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles, 24 de marzo, se convirtió en una mezcla de alivio y tensión para muchos. Esto último por las primeras informaciones que llegaban por la mañana sobre la idea de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de endurecer aún más las medidas restrictivas para este periodo de Semana Santa con confinamientos perimetrales provinciales, adelanto del toque de queda o del horario de cierre del comercio no esencial. Alivio para gran parte de la población y de los empresarios por no tener que pensar en nuevos cambios y más prohibiciones al no llegar a un acuerdo entre las comunidades autónomas para que así fuera -recordando el apoyo de Castilla y León-, algo que hubiera sido la puntilla definitiva, si es que aún se puede clavar más en hueso.

Queda la duda de si las intenciones de Darias de avanzar otras medidas, en realidad era una estrategia política o para que las restricciones que tendrá que afrontar España durante estas dos semanas ya no parezcan tan severas, pero lo son.

Lo son para determinados territorios como la provincia de Salamanca donde la presión asistencial presenta valores mínimos y el número de casos se va reduciendo poco a poco, en un periodo en el que hay muchos más test de detección que otras épocas con similares datos, pero con muchas menos restricciones.

El objetivo compartido de la ministra de Sanidad y apoyado firmemente por la Junta de Castilla y León es evitar una cuarta ola. Lo intentarán con un paquete de restricciones que empiezan este viernes y que en teoría son para paliar los efectos adversos de una posible Semana Santa de descontrol, pero la realidad es que ese periodo vacacional termina el domingo (4 de abril) y las medidas estarán en vigor hasta el 9 de abril.

Las medidas son polémicas en el cómputo global de todo el territorio, pero también a nivel comunitario. En España la población, y compartido en declaraciones el miércoles por Verónica Casado, no entiende como se imponen unas medidas tan estrictas de control de aforos y de desplazamiento, pero a la vez llegan ciudadanos de otros países donde la situación de la pandemia es peor y aquí pueden circular por todo el territorio sin ningún tipo de traba o problema, algo que un español no puede hacer.

Sin embargo, también son polémicas a nivel local. Generalmente se aprueba que se pongan medidas si esto logra frenar una cuarta ola con las consecuencias sanitarias y económicas que traen, pero claro, la mayoría de los ciudadanos se muestra molestos por los constantes cambios de criterios o por medidas que carecen de cierto sentido común.

Por ejemplo, en Salamanca no puedes reunirte en tu propia casa con ninguna persona que no viva en ella, tampoco puedes hacerlo con más de tres personas en plena naturaleza, pero todo cambia si quedas con ellos en una terraza, porque aquí ya se pueden juntar seis personas. Una medida un tanto curiosa, porque con la ley en la mano no nos podrían denunciar estando en la terraza, pero quizá sí si nos levantamos de ella y para despedirnos las seis personas continuamos un rato más hablando. Esperemos que eso no suceda por el bien del sentido común.

Con medidas polémicas o sin ellas, lo cierto es que Salamanca afronta estas dos semanas con unos datos óptimos en relación con el coronavirus. Este que es un periodo de devoción, muchos le pedirán a Dios que el sacrificio de libertades y el impacto económico negativo que conlleva, al menos sirva para frenar una cuarta ola rezando porque sea la última. Y que todo no haya sido en balde.