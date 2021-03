La pandemia puso a los españoles ante el televisor una media casi 4 horas diarias en 2020, un 6,7% más

La pandemia de la COVID-19 hizo que los españoles pasaran una media de 3,9 horas diarias ante el televisor en 2020, lo que representa un 6,7% más que el año anterior, según se desprende del estudio '¿Qué echaron en 2020? La vida de los españoles vista desde la televisión' de Kantar.

"La tele es un cordón umbilical que une todo lo que ocurre, lo que se articula en un hogar y mucho más durante este año pasado 2020", ha afirmado el director general de Media Division de Kantar, Gustavo Núñez, en el acto de presentación.

La investigación, publicada este jueves, pone de relieve que en 2020 los ciudadanos dedicaron a la televisión 237 minutos al día en promedio, muy cerca del máximo registrado 2012 (246 minutos), en plena crisis económica.

Los datos del informe, recogido por Europa Press, destacan los crecimientos de los primeros meses de la pandemia (marzo y abril), con los españoles confinados para frenar el avance de la enfermedad, cuando dedicamos más de 5 horas a ver la 'tele', siendo abril el pico del año con más de 300 minutos.

Por comunidades autónomas, los que más tiempo dedicaron a la televisión el año pasado fueron los ciudadanos de Asturias y Castilla-La Mancha, con 259 minutos cada una. En cambio, dos regiones mediterráneas como Cataluña y Baleares fueron donde menos televisión se vio en 2020, con 219 y 213 minutos, respectivamente.

El estudio revela que en 2020 se registró una diferencia de 13 minutos diarios más de consumo televisivo en sábado y domingo, cuando antes de la pandemia estos dos días eran más dedicados al ocio y al entretenimiento.

Asimismo, se dedicó media hora diaria en promedio a ver la televisión, pero no un contenido televisivo como tal, siendo abril y mayo los meses más destacados con 45 y 36 minutos, respectivamente, en comparación con los 29 minutos en promedio de todo el año.

En este sentido, el estudio muestra que fueron los más jóvenes, entre 4 y 12 años de edad, los que más encendieron la 'tele' para ver algo distinto a los programas y canales convencionales. En concreto, una cuarta parte del tiempo que estuvieron frente al televisor.

LA TV EN LA SEGUNDA RESIDENCIA

En relación con la segunda residencia, la investigación apunta que agosto fue el mes con más consumo televisivo en las segundas residencias, especialmente los mayores de 65 años, ya que el 5% de sus minutos ante la pequeña pantalla fueron en la vivienda alternativa.

En el mes de septiembre destaca el consumo en la segunda residencia en la Comunidad Valenciana, donde se multiplicó por once respecto a un mes precovid como lo fue enero. En Castilla León y Castilla-La Mancha el incremento fue entre cinco y seis veces superior, mientras que en Asturias y Andalucía se multiplicó por cuatro.

Por otra parte, los autores del estudio ponen de manifiesto que en 2020, a pesar de que los hogares consumieron mucha más televisión, la publicidad se redujo. En abril y mayo, los meses de confinamiento, fue cuando el volumen publicitario cayó de manera más notable, un 43,5% y un 37%, respectivamente.

Finalmente, en 2020 los sectores más publicitarios fueran alimentación (18,9% de GRPs), belleza e higiene (10,9%), distribución y restauración (9,9%), salud (8,8%) y deportes y tiempo libre (6,2%).

"Lo que está claro es que el año 2020 no fue un año al uso. La pandemia ha forzado un cambio en los comportamientos que tenemos, los comportamientos de compra, de entretenimiento y, cómo no, también el comportamiento en consumo de medios y, en particular, el consumo de la televisión", ha asegurado Núnez.