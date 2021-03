Luis Acosta: "Tenemos que afrontar el choque como un partido más y no pensar en finales"

Luis Acosta es la 'escoba' de Unionistas. El futbolista es un fijo para Hernán Pérez por delante de la defensa y dota de equilibrio y solidez en la medular del equipo charro. El centrocampista quiere evitar la presión para el último encuentro ante el Racing Ferrol y no se refiere al duelo como una final.

¿Cómo llega el equipo a la final ante el Racing Ferrol? "Llegamos bien. Estamos tranquilos. Tenemos que afrontar el choque como un partido más y no pensar en finales. Es un partido más. No es una final porque hay una segunda fase que también nos deja hacer a la PRO".

¿Sería un palo duro quedar fuera de la PRO? "Llevamos toda la primera fase ahí arriba, quedar fuera no es lo idóneo. No es ninguna final. No te dan ningún premio por ganar pero en la segunda fase también se puede lograr la PRO. Vamos a ir a sumar los tres puntos, mejor que uno. Siendo honestos, vamos a ganar; pero si al final sumamos un punto también lo aseguramos. Pero, de inicio, no firmamos el empate. Si de inicio vas a empatar, es más fácil perder. La idea es ir a ganar y estar entre las tres plazas".

Se os escapó un punto en el Helmántico en el descuento. Ese punto os hubiese puesto en la PRO. ¿Le dais vueltas a esa situación? "Al final, el pasado no se puede cambiar. Es verdad que al no haber partido el fin de semana pasado, el equipo ha tenido más tiempo. Pero se echan más puntos en falta".

El Racing Ferrol llega también con opciones. ¿Quién tiene más presión? "Cuando te estás jugando cosas, siempre hay una presión añadida. Su baza pasa por ganarnos y lo que pase en otros partidos. Nosotros también nos lo estamos jugando".

Entiendo que hay una mezcla de ganas y de responsabilidad. ¿Cómo se gestiona? "Las cosas hay que pensarlas lo menos posible. Es un partido, hay que hacerlo mejor que el rival y ganar. Lo de alrededor hay que dejarlo a un lado".

¿Qué significa poder tener 85 aficionados dentro del Reina Sofía? "Yo creo que es un plus y nos viene muy bien. Es un pequeño número pero es una afición que se hace notar. Hay equipos que pueden meter gente y la gente suma. El otro día se vio en el campo del Salmantino porque hay un momento que te achuchan".