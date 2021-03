VÍDEO | El consejero andaluz de Salud se disculpa al salir "un momento" por la calle sin mascarilla por "un despiste"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), ha pedido este jueves "disculpas" por salir "un momento" por la calle sin llevar la mascarilla puesta por "un despiste al salir de almorzar".





Así lo ha explicado el propio consejero en un apunte en su cuenta de Twitter después de que haya circulado por la misma red social un vídeo de apenas cinco segundos de duración en el que se le ve caminando por la calle sin llevar puesta la mascarilla cuyo uso es obligatorio en el actual contexto de pandemia por la Covid-19.

"Pido disculpas porque he sufrido un despiste al salir de almorzar y, sin darme cuenta, he salido sin la mascarilla un momento", ha argumentado el consejero este jueves por la tarde. "Me he dado cuenta de la situación y me la he puesto enseguida. Creo que muchos me entenderéis porque a todos nos ha pasado. Siempre he defendido su uso", ha añadido Jesús Aguirre.

Antes de que el consejero haya pedido perdón, el parlamentario del PSOE-A Carmelo Gómez ha compartido dicho vídeo desde su cuenta en la citada red social y ha criticado con signos de exclamación que "se ve que las normas no son para todos iguales". "La mascarilla en la calle es obligatoria para todos los andaluces, menos para el consejero de Salud de la Junta de Andalucía que se pasea sin ella", ha añadido el diputado socialista antes de apostillar que "eso es dar ejemplo".

Podemos Andalucía también ha compartido este vídeo desde su cuenta de Twitter, comentando que "quizás al consejero de Salud" le "gustaría explicarle a la ciudadanía andaluza y a la Policía por qué él sí puede saltarse las normas y pasear por la calle sin mascarilla con la más absoluta de mas parsimonias". "¡Qué tranquilidad, consejero!", ha exclamado la formación morada.