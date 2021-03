​Hernán Pérez, ambicioso en la ‘final’ ante el Racing Ferrol: “Tenemos la esperanza de ganar y ser los primeros”

Hernán Pérez compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Racing Ferrol. El técnico de Unionistas se mostró ambicioso y mandó el mensaje de ir a por los tres puntos aunque reconoció ser consciente de que el punto les mete entre los tres primeros.

Ilusión. “Pero como cada vez que nos sentamos aquí. El siguiente es el más importante. Esta vez nos permite, si somos capaces de puntuar, conseguir un ascenso de categoría. Estamos con muchísima ilusión y muchas ganas de que llegue el partido. Están los chicos muy motivados y todos disponibles. Si el fútbol es justo, llevamos mucho trabajo de entrenamientos, partidos y competición, y si todo sale normal, nosotros vamos a estar clasificados para la siguiente fase”.

¿Trivote en el medio? “En la primera parte nos salió bien y nos pusimos en ventaja en el marcador y se fue un poco al traste porque Mandi tuvo un problema en el hombro y tuvimos que modificar. Este es un partido distinto, el rival juega de otra manera y el cambio es de otra manera: vamos a tener que buscar otra cosa para contrarrestar las virtudes del rival con sus dos hombres de ataque. Puede ser una opción durante el partido. Tanto con dos como con tres, va a haber momentos que tengamos que variar para adaptarnos al rival y potenciar nuestras virtudes”.

David Rodríguez y Joselu, ¿defensa de tres? “Es una situación que se puede dar más a lo largo del partido que de inicio. Repito. Vamos a intentar ganar el partido y, a pesar de que no es así, salir con una línea de tres o de cinco puede mandar el mensaje de que nos vale el empate y no quiero transmitir eso. Vamos a tratar de ganar el partido desde el principio aunque sé que el empate nos clasifica. Creo que es difícil que salgamos de mano con línea de tres”.

Pinganillo. “Yo, como entrenador, voy a estar centrado en el juego. Creo que es inevitable porque si no es alguien del cuerpo técnico, será alguien de la grada. Supongo que cuando haya un gol en otro campo que nos venga bien, se festejará. De todas maneras, es hacer nuestro trabajo. Si nosotros estamos ganando el partido, nos importa un bledo lo que pase en otros campos; y si no estamos ganando, también nos importa poco porque, si no somos capaces de ganar, las cosas se nos complicarán. Quiero transmitir tranquilidad y confianza a los jugadores”.

¿Fracaso no meterse entre los tres primeros? “Es que no pensamos en eso. Si somos así de negativos, podemos pensar que vamos a ganar, ser campeones y que mañana va a venir la pandemia y nos va a meter en casa otra vez. No valoramos eso. Nosotros trabajamos para preparar muy bien este partido y ganarlo. Sabemos que si lo ganamos, nos clasificamos seguro; que si lo ganamos, vamos a obligar al primero a tener que ganar en Riazor para ser campeón; y tenemos la esperanza de ganar y ser los primeros”.