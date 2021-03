José Escobar, sobre el duelo ante el Compostela: "Es otra final más"

El segundo entrenador del Salamanca CF UDS, José Escobar, atendía a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante la SD Compostela. El segundo técnico está pendiente de la evolución de su hermano Lolo y también del 'tocado' Javi Navas.

Comunicación con el entrenador. "Fácil, porque al final es mi hermano y siempre hablamos. No es algo distinto a lo que hacemos todas las semanas. Se grababan los entrenamientos todos los días, le llamo siempre después de entrenar y por la noche. Comentamos lo que ha habido durante el entrenamiento, lo que me ha parecido bien y mal, en qué ejercicios quizás hubiese metido otra cosa…Básicamente es eso, no ha sido distinto a otras semanas porque siempre hablamos y nos comunicamos".

SD Compostela. "Es un rival que tiene automatismos desde hace cuatro años, el tiempo que lleva trabajando con el mismo entrenador. Tanto en la parte ofensiva como en transiciones hace muchísimo daño, pero tiene algunas debilidades también en las que se les puede atacar. Tiene jugadores de una calidad inmensa como Bicho, los dos laterales, lo que tiene arriba, Antas en el medio…son jugadores muy buenos, hechos para jugar en ese sistema alegre que tienen y que en transición ofensiva pueden hacer mucho daño. Vamos a intentar contrarrestar eso".

Segunda fase. "Es otra final más, son los tres únicos puntos que podemos ganar y vamos a ir al Vero Boquete a intentar ganar. Hay que competir el partido, como siempre. Pase lo que pase, estamos a una distancia en la que podemos depender de nosotros mismos en la segunda fase, que era el objetivo. No se pudo cumplir el primero, que era entrar en PRO, pero queremos llegar a esta fase dependiendo de nosotros mismos. Si suman los tres puntos el domingo, fenomenal, porque nos ponen muy bien".

Bajas. "Tenemos la de Iván Casado, que sigue con su recuperación. Los plazos que nos marcamos eran de cuatro semanas para empezar con el grupo y creo que estará por ahí si todo va bien. Javi Navas no ha entrenado por precaución, pero yo le espero para el domingo".

Pendientes de Lolo Escobar. "Mañana tiene un test y vamos a ver qué resultado da. Justo se cumplen esos diez días que te dan de plazo para estar confinado y esperemos que sea negativo para que pueda viajar. Sería lo ideal, pero como esta enfermedad no sabes cómo evoluciona no sabemos si dará positivo o no. Él se encuentra bien".