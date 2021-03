​Arturo Martín abre las puertas de la Plataforma UDSM: “No hay ningún sillón apalabrado”

Arturo Martín es uno de los nombres de la Plataforma UDSM. El proyecto de Manu Aires, que pretende dirigir la Unión Deportiva Santa Marta, ha conformado un equipo con nombres muy conocidos en el club y uno de los destacados es el de Arturo Martín.

¿Por qué se crea esta Plataforma UDSM? “Yo no hablo desde el punto de vista del creador de este movimiento. Yo hablo como una persona con la que se pusieron en contacto y me pidieron asesoramiento deportivo. Creo que lo más importante que tiene que saber es que no busca ninguna confrontación, sino que estamos agradecidos a las personas que han dejado su tiempo de manera altruista. Creo que a nivel social hay un distanciamiento con Santa Marta, también hay un descontento dentro del club por algunas decisiones deportivas y se ha juntado un grupo de gente que reúnen varias condiciones: vecinos de Santa Marta, vinculación con el club y gente que nos gusta el fútbol”.

Pero no es una confrontación con la directiva. “La primera conversación que tuve con la gente de la Plataforma fue que había que dejar claro que se cuenta con la gente del club. No es una cuestión de sillones. No tengo por qué ser entrenador, coordinador… en el club hay gente muy válida y tienen que sentirse apoyados por nuestra gente. En la directiva hay gente que trabaja mucho por el Santa Marta y no hay que entrar en polémicas personales. Hay que respetarles. Y al revés espero que también. Hay un bien común, que es el Santa Marta”.

¿Cuáles son tus funciones en esta Plataforma UDSM? “Hemos formado una pequeña comisión deportiva. Creo que la aglutinamos gente con bastantes perfiles. Algunos tenemos muchos años en el club. Yo he estado 16 años. También está Recouvreur, que es el que mejor ha manejado el fútbol base. También hay técnicos que todavía no han salido a la luz. También está Javi Martínez, que gestiona empresas deportivas, Óscar, que es un formador de formadores y un profesor, y luego Javier Polo, que es una persona muy vinculada al deporte en el municipio y lleva la mayor escuela de iniciación de fútbol en Santa Marta. Hay que incluir a cualquier niño, sea de Santa Marta o no en el club. No hay ningún sillón apalabrado”.

¿Qué sorpresas en el apartado deportivo faltan? “Hay más de diez entrenadores de la casa que han mostrado su apoyo a la Plataforma. Yo no les voy a comprometer. Sería un error para ellos. Tienen que sentirse identificados con lo que estamos buscando. Y también técnicos que han mostrado su interés por volver al club. Hay un grupo de quince o veinte personas que verían con buenos ojos llevar el proyecto deportivo”.

Hay muchos nombres, muy conocidos en el pueblo, en el Área Social “Uno de los aciertos es que casi todos son vecinos de Santa Marta. Tienes que aglutinar varios puestos: tema legal, tema social, tema marketing… hay muchas personas interesantes. Cuando se pretende ir a un cambio de dirección, lo más fácil es que se acerque la gente que no está en el club pero la línea más interesante es escuchar a la gente que está en el club y gente que salió del club porque no fueron escuchados. En el Santa Marta hay grandes profesionales y aquí nadie llega para sustituir a nadie. Tiene que ser un club grande y abierto a muchas personas”.