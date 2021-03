El CB Tormes muestra su indignación por el aplazamiento del duelo ante Nissan Grupo de Santiago

Este sábado, el CB Tormes iba a pelear por certificar su pase a la fase de ascenso de Liga LEB Plata. Sin embargo, el club ha recibido un comunicado en el que se oficializa su aplazamiento del choque ante el Nissan Grupo de Santiago.

El club salmantino ha expresado su indignación por dicho aplazamiento ya que ha sido de forma unilateral y ha emitido un duro comunicado para dar a conocer la situación del aplazamiento.

COMUNICADO OFICIAL

"El Club Baloncesto Tormes quiere, mediante este escrito, mostrar su total indignación con el aplazamiento del partido del Grupo AB de Liga EBA entre Nissan Grupo de Santiago y CB Tormes, que debía disputarse el sábado 27 a las 19.30 horas. Hoy viernes 26 a las 14.30 horas, el club salmantino ha recibido la notificación oficial del aplazamiento por parte de la FEB, aplazamiento que se ha llevado a cabo de manera unilateral, sin haber consultado al equipo charro y, por lo tanto, sin conformidad de ambos clubes como aparece en las normas FEB.

Los hechos que el CB Tormes conoce al respecto y quiere exponer son los siguientes:

- El martes día 23 el equipo recibe una llamada del club burgalés en el que aseguran que hay varios jugadores del Nissan Grupo de Santiago que están jugando con el San Pablo Burgos de Liga ACB y en el que ha habido varios positivos por Covid. Por esta razón, no están seguros de que puedan contar con ellos porque podría ser un riesgo para los demás y solicitan aplazar el partido.

- La Junta Directiva del CB Tormes acuerda no aplazar el encuentro, a menos por supuesto de que los test previos ofrezcan algún positivo. Estas son las normas por las que todos los equipos de Liga EBA se rigen desde octubre.

- Desde la Federación Española se ha comunicado al CB Tormes que “el partido está aplazado oficialmente por COVID”.

Antes de continuar, por supuesto indicar que si ha habido algún positivo dentro de la plantilla de Nissan Grupo de Santiago de Liga EBA le deseamos una pronta recuperación, tanto al jugador afectado en este caso, como a la totalidad de la plantilla.

Tras estos hechos, en el CB Tormes se hacen varias preguntas:

- ¿Si hay un riesgo sanitario para que se juegue el partido de Liga EBA de mañana sábado, los jugadores del equipo EBA que juegan con el ACB viajarán este fin de semana a Málaga para jugar frente a Unicaja?

- No podemos comprender porque hay jugadores que SÍ son APTOS para competir en ACB, jugando incluso competición europea, pero sin embargo NO lo son para jugar en Liga EBA. En ACB no existe riesgo sanitario, ¿pero en Liga EBA si?

- Si no ha habido un positivo, sino que el aplazamiento se pide por precaución: ¿ponemos en duda todo el protocolo sanitario del año por el que si un jugador da negativo en el test de antígenos realizado antes del partido puede jugarlo?

- Si ha habido un positivo en la plantilla de Nissan Grupo de Santiago, ¿se pondrá en cuarentena a todo el grupo los 10 días preceptivos y por lo tanto tampoco podrán jugar frente al Real Valladolid el día 4 su partido aplazado?".