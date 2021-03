​Tres meses después de la llegada de las vacunas a Salamanca solo el 8,5% de la población adulta está inmunizada

“El 70% de la población española estará vacunada en verano”, en estos términos tan categóricos se manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando las vacunas comenzaron a llegar a España a finales de 2020.

Primero que 7 de cada 10 españoles para verano estarían inmunizados. Después que si era el 70% de la población adulta (ergo, mayores de 18 años). Por último, que sería el 70% de la población adulta, pero para finales de verano. No conocemos cuál será la próxima corrección sobre las cuentas de la vacunación, pero lo que sí que sabemos es que los datos, a no ser que el ritmo de pinchazos acelere cual Ferrari, no cuadran.









Actualmente, en la provincia de Salamanca se han vacunado con ciclo completo –es decir, que han percibido los dos pinchazos para obtener el máximo de inmunización posible- un total de 24.014 personas. O lo que es lo mismo, solo el 8,6% de la población adulta* se encuentra protegida frente al coronavirus. Una cifra exigua y que se encuentra muy alejada del 70% que Pedro Sánchez ha prometido para el final de esta estación estival.

Dicho de otra manera, atendiendo al ritmo de pinchazos que se producen en Salamanca, 280 personas se inmunizan con ciclo completo al día (de acuerdo con las últimas cifras aportadas por la Junta de Castilla y León). Es decir, que para que la protección inmunológica de la vacuna alcanzara al 70% de la población adulta de Salamanca (194.771 personas) todavía se tardarían 610 días en conseguirlo toda vez que ya han logrado este nivel de protección más de 24.000 habitantes de la provincia. Para hacerlo todavía más sencillo, este objetivo no sería posible hasta diciembre de 2022 con el ritmo actual de pinchazos.

Si extendemos la vacunación de ciclo completo al total de la población adulta de la provincia (278.244 personas), la inmunización del grupo completo no se logrará hasta otoño de 2023 si no se incrementa exponencialmente la llegada e inoculación de los sueros contra el COVID-19.

Continuando con esta misma proyección, el número de salmantinos que percibirían el ciclo completo a finales del próximo verano sería en torno a 75.000, poco más del 25% de la población adulta del territorio; una cifra muy alejada de las previsiones del Gobierno central.

Protección con una sola dosis

Los cálculos de inmunización con una sola dosis –hasta el momento en España todas las vacunas que se están utilizando requieren de dos inyecciones para completar el ciclo de protección- tampoco resultan mucho más halagüeños para la provincia charra.

En Salamanca se han administrado, con fecha 25 de marzo, 62.765 dosis que han ido a parar a 38.751 personas (dado que más de 24.000 han recibido dos pinchazos). En consecuencia, cerca de 156.020 salmantinos adultos faltan por vacunar.

A un ritmo de 450 pinchazos al día, serían necesarios 346 días para que el 70% de la población adulta percibiera al menos una dosis del suero para evitar el contagio por coronavirus. Para vacunar a toda la población de Salamanca con al menos una dosis se necesitarían casi dos años con el actual ritmo de inoculación, logrando solo una inmunización parcial para diciembre de 2022.

¿Cuál es el plan de España?

Desde el Ejecutivo se ha hablado mucho de la llegada de la vacuna desarrollada por Jansen, de la que se esperan más de 5,5 millones de dosis en los próximos tres meses. El principal beneficio que presenta este suero es que solo requiere un pinchazo, por lo que el proceso de inmunización podría experimentar un fuerte impulso durante la primavera. El número de dosis de esta vacuna que recibirá Salamanca son todavía una incógnita, pero parece complicado pensar que, aún con la llegada de este suero, se pueda alcanzar la cifra del 70% de la población vacunada atendiendo al ritmo de pinchazos que se está produciendo en la provincia en la actualidad.

Asimismo, el Gobierno de España espera alcanzar la cifra prometida siempre y cuando se cumplan las previsiones de fabricación y llegada de vacunas que maneja la Comisión Europea. Por otro lado, no todos los españoles recibirán dos dosis: 5,5 millones recibirán la monodosis de Jansen y 1,2 millones “necesitan solo una dosis por ser menores de 55 años que han superado la enfermedad”, de acuerdo con la estrategia elaborada por el Ministerio de Sanidad.

Es decir, que el ritmo actual es insuficiente, pero tanto el Ejecutivo nacional como la Unión Europea esperan que en los próximos meses el proceso de inmunización experimente un incremento muy importante que permita alcanzar esa barrera autoimpuesta del 70% de la población adulta.

*Población adulta en Salamanca: mayores de 19 años, ya que el INE indica la población por grupos de edades y los ciudadanos de 18 y 19 años se incluyen junto en el grupo entre 15 y 19 años.