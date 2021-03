​El inicio de la Semana Santa en Salamanca se salda con 10 fiestas ilegales y 31 multas por saltarse el toque de queda

Con el inicio de la Semana Santa hemos visto como muchos universitarios desfilaban por las calles de Salamanca con maletas y macutos poniendo rumbo a sus ciudades de origen. Sin embargo, el “éxodo” de los estudiantes no ha frenado las fiestas ilegales en domicilios. No en vano no son solo los jóvenes quienes no respetan las restricciones impuestas por las autoridades para evitar la expansión del coronavirus.

La Policía Local, durante el turno de la madrugada del viernes al sábado, intervino en diez fiestas ilegales en pisos de la ciudad, interpuso 31 denuncias por saltarse el toque de queda y también sancionó a un viandante por no portar la mascarilla obligatoria.

Hay que recordar que de cara a las vacaciones de Semana Santa entran en vigor una serie de medidas restrictivas pactadas por todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Entre ellas destacan la prohibición de realizar reuniones en lugares privados de no convivientes, limitación de máximo de cuatro personas en lugares públicos (tanto cerrados como abiertos) a excepción de terrazas donde podrán reunirse seis personas por mesa.

La movilidad entre regiones continúa estando restringida y solo se pueden realizar desplazamientos por un motivo debidamente justificado.