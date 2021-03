"Que vayan a por todas", el mensaje de Tom a los jugadores de Unionistas

Aunque ya no está en el día a día de Unionistas, Tom sigue siendo una de las figuras con voz autorizada desde fuera del club. No en vano, estuvo desde el inicio del proyecto en Provincial y también ha sido clave en la figura de Relaciones Institucionales. Ahora, ya desvinculado del club, también ha querido mandar un mensaje a equipo y afición antes del trascendental duelo ante el Racing Ferrol.

Encuentro del domingo. "Lo veo como una gran oportunidad y romper una nueva barrera. Estos partidos son complicados de gestionar pero el equipo ha demostrado una solidez defensiva muy grandes y creo que los chavales van a estar a la altura. El Racing también se juega mucho y tampoco será fácil para ellos".

Presión. "Normalmente los marcadores no suelen ser abultados. Será de marcador corto. Pero a Unionistas no le van mal. No hay que ir a empatar el partido porque eso da disgustos pero he oído a su entrenador que va a por el partido".

Mensaje a equipo y afición. "Que se dejen la garganta y que, a parte de esos 85, hay mucha gente detrás animando. Y también decirle a los chavales que tengan la mayor de las suertes y vayan a por todas. Ojalá estemos de celebración en breve".