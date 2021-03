Daniel Martín Anaya recibe la insignia de oro y brillantes de la RFETA

El arquero salmantino Daniel Martín Anaya ha recibido la insignia de oro y Brillantes de la Federación Española de Tiro con Arco. El charro es un ejemplo como deportista ya que muestra en el día a día cómo superar las adversidades tanto en el plano deportivo como en el plano personal.

El propio Daniel Martín Anaya ha querido enviar un emotivo mensaje a través de SALAMANCA24HORAS en agradecimiento a las personas que más cerca han estado de él durante su trayectoria profesional.

"Muy emocionado. Termino de recibir la insignia de oro y brillantes de la Federación Española de tiro con arco. El mayor reconocimiento que puede obtener un deportista a nivel nacional por parte de la Federación. Muy emocionado. Muy contento. Muy orgulloso.

Muy feliz. Muy agradecido. Me gustaría dar las gracias a todas las personas que habéis hecho posible llegar hasta aquí. Gracias a mis padres. Gracias a mi hermano.

Gracias a toda mi familia. También por supuesto gracias a todos mis amigos, siempre estáis ahí en los buenos momentos y sobre todo sobre todo, en los malos momentos. Gracias a todos los patrocinadores que con vuestro pequeño o gran granito de arena, me ayudáis a que yo pueda comprar material y seguir adelante en las competiciones.

Gracias de corazón. Gracias también por supuesto a mi marca deportiva JOMA. Quiero dar las gracias también por supuesto, eternamente agradecido a todos mis entrenadores, Luis de Francisco, Diego, Dori, José María, Eugenio, que sin vuestro apoyo diario y sin vuestra paciencia, nada de esto sería posible. Día para la historia. Sábado 27 de marzo de 2021.

Nunca se olvidará. Por supuesto también quiero nombrar y destacar, siempre eternamente agradecido, a mi club, al club la flecha de Salamanca.

Gracias Antonio.

Gracias José.

Gracias a todo el equipo directivo y a todos mis compañeros y amigos del club. Gracias de corazón. Y no me quería olvidar por supuesto, de mi entrenador que me llevó a conseguir unos éxitos impensables hace muy poco tiempo como llegar a clasificarme para el mundial, y conseguir mi medalla de bronce en el mundial, acontecimientos que poco a poco, trabajando, constancia, dedicación, perseverancia, lucha, trabajo, trabajo diario, vamos consiguiendo y se va reflejando. Gracias Daniel Morillo, por meterme en este mundo, y por ayudarme, y a seguir demostrando, que todo lo que se quiere, se puede. Con adaptaciones, todo es posible. Gracias de corazón por todo también muy importante, a la prensa. A la prensa de Salamanca y a la prensa nacional. Sois muy accesibles para mí, y solo tengo palabras de agradecimiento para todos vosotros. Gracias de corazón. Muy emocionado, insignia de oro y brillantes de la Real Federación española de tiro con arco, es vuestra también. Por vuestro apoyo en redes sociales que me demostráis cada día.

Gracias Salamanca.

Gracias Castilla y León.

Gracias España. También agradecer a toda la Real Federación española de tiro con arco.

Aquí sí que no me gustaría dar nombres, porque seguro que alguien se me pasa y sería injusto no nombrar a toda la Real Federación española de tiro con arco.

Gracias amigos.

Gracias de corazón por todo.

Todas las facilidades que me dais todos los días en mi día día, son increíbles. Sois increíbles. Gracias amigos. Y gracias a todos mis compañeros también de la selección española de tiro con arco. Muy pronto nos vemos y lo celebraremos.

Gracias amigos.Muy emocionado. Otro día súper histórico. 🏹🏹🏹🏹🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸❤️❤️❤️❤️🇳🇬🇳🇬🇳🇬🇳🇬😍😍😍😍💚💚💚💚 Y por supuesto que no me quería olvidar tampoco, de mis grandes amigos, de la peña del Real Betis balompié, de Tenerife, a la cual, soy el socio de honor. Muy orgulloso.

Gracias amigos.

Y por último, quería también mencionar, a una Persona muy muy importante en el tiro con arco para mí. José María Rioja.

Presidente de la Federación de tiro con arco de Castilla y León. Gracias amigo. Esta insignia también es tuya. Gracias por apoyarme, y gracias por darme todas las facilidades del mundo. Gracias. Estoy súper emocionado".