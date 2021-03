VÍDEO | Íñigo Muñoz, goleador ante el Racing Ferrol: "Ayudar al equipo es para lo que estoy aquí y para lo que entreno."

Íñigo Muñoz fue el autor del gol de Unionistas ante el Racing Ferrol. El extremo vasco fue el futbolista más desequilibrante del encuentro y cuajó su mejor partido desde que viste la camiseta de Unionistas.

Y sobre ello hablaba en sala de prensa: "Creo que sí, más que nada porque ese gol ha ayudado a estar más liberados en el partido con esa ventaja. A nivel personal estoy muy contento, ayudar al equipo es para lo que estoy aquí y para lo que entreno".

Además, explicaba cómo fue su tanto. "Todo se resume en el pase de Carlos, que la ha cogido en la frontal y me ha visto bien. Le he pegado como he podido y se ha metido dentro, así que estoy muy contento", sentenciaba.