VÍDEO | Hernán Pérez, ambicioso: "No es el paso ascender, tenemos que seguir y soñar"

El técnico Hernán Pérez llegaba a sala de prensa contento por haber conseguido el pase a la PRO pero con la convicción de que habían merecido los tres puntos. "Creo que en el partido no ha habido color, es injusto totalmente el resultado. Nos hemos puesto por delante jugando bien ante un grandísimo equipo, hemos tenido opciones de sobra para meter el segundo antes de que ellos nos empataran e incluso hemos sido hasta un poco temerarios, porque hemos seguido teniendo opciones con el 1-1 y seguimos atacando. Estamos muy contentos porque el punto nos da un ascenso, pero creo que hubiera sido justo ganar el partido y quedar campeones. Aún así, la valoración es positiva tanto del partido como de lo que va de temporada. Mandamos un mensaje de agradecimiento, optimismo y sobre todo de ambición. Nos hemos clasificado para poder pelear por un ascenso a Segunda División y vamos a ir con todo".

Además, explicaba las mejoras de su equipo durante la campaña: "Creo que hemos mejorado mucho a lo largo de la temporada, éramos muy fiables defensivamente, pero ahora estamos teniendo quizás un poco más de fútbol. Todos los futbolistas han dado un paso adelante, no solo con el balón hoy, sino también en cuanto a compromiso y actitud. Sabían lo importante que era el partido de hoy, y encima contra un Racing de Ferrol que cuando empezó la competición estaba llamado a acabar entre las tres primeras posiciones. Nosotros somos un equipo joven, que estamos en mucho crecimiento, y era un partido complicado hoy porque no tenemos el oficio ni la experiencia del rival. Estoy muy satisfecho por todo, por el partido, el ascenso y porque nos va a dar tranquilidad y moral para seguir peleando".

Pero, sobre todo, se mostraba muy ambicioso de cara a la segunda fase. "Yo es que no quiero pecar de humilde ni quedar de egocéntrico. No es el paso ascender, tenemos que seguir y soñar. Tenemos 30 puntos para una segunda fase que nos puede permitir clasificarnos al play-off de ascenso a Segunda A y vamos a ir con todo. Quedan seis partidos, estamos contentos evidentemente, pero no debemos ni merecemos pararnos aquí, hay que intentarlo hasta el final", aseguraba el entrenador asturiano.