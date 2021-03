Bautista denuncia el "inmovilismo" de la Diputación durante 30 años: "Gran parte de la Salamanca rural es un erial, sin visos de solución a corto y medio plazo"

"Es el momento de hacer un profundo replanteo de las políticas y planes de desarrollo para la provincia, que tampoco es tan difícil, aunque no sea fácil".

El diputado no adscrito en la Diputación por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, llevará al próximo pleno provincial una moción en la que pide al equipo de Gobierno de La Salina que realice un "profundo análisis de las políticas y planes de desarrollo provinciales, su efectividad y consecuencias".

Asimismo, en la moción que defenderá Bautista pide a Javier Iglesias la puesta en marcha de políticas y planes diferentes a los actuales, "capaces de generar eficacia, modernidad y empleo en la provincia".

Bautista argumenta en esta propuesta que la Salamanca rural necesita con urgencia un cambio de estrategias "después de más de tres décadas de inmovilismo político", considerando que la estructura empresarial, económica y social "se tambalea, más evidente tras la crisis del COVID-19, que ha puesto de manifiesto el estrepitoso fracaso de las políticas de desarrollo y creación de empleo estable de la Diputación".

Para este diputado, las políticas de la Diputación "no han funcionado por falta de proyectos transversales, ausencia de líneas de financiación claras y eficaces y malversación y despilfarro sin sentido, ni utilidad de los fondos europeos", consiguiendo hacer de gran parte de la Salamanca rural "un erial, sin visos de solución a corto y medio plazo".

Bautista explica que ya no sirve querer contentar a amigos y correligionarios con migajas, ya no sirven esos picoteos de pueblo en pueblo para parecer que se hace algo sin hacer nada, pasó su tiempo y ahora no queda tiempo".