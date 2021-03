​Estos son los pueblos de Salamanca con riesgo muy alto por coronavirus

El riesgo a una cuarta ola del coronavirus es uno de los mayores temores de los máximos representantes de Sanidad, tanto a nivel nacional como comunitario. Prueba de ello son las restricciones de Semana Santa acordadas para todo el país y que durarán hasta el 9 de abril.

Sin embargo, los datos que arroja en los últimos días la Consejería de Sanidad van dejando poco a poco la sensación de que la incidencia y el repunte de los casos está volviendo a subir. Por el momento, este lunes, 29 de marzo, son diez municipios de la provincia de Salamanca los que peores datos de incidencia presentan.

Una radiografía, no obstante, que no es fehaciente con la realidad en muchos casos, puesto que al ser un valor estadístico -hablando de la tendencia acumulada- un solo positivo en un municipio de pocos habitantes ya puede entrar en el rango de los catalogados como ‘Riesgo muy alto’. No obstante, las diez localidades de la provincia que presentan una incidencia a catorce días elevada (Casos confirmados (por fecha de diagnóstico) en 14 días *100.000 / número de habitantes) y que hace que la Junta de Castilla y León los haya catalogado como de ‘Riesgo muy alto’ son: Santiz, El Arco, Almenara de Tormes, Alaraz, Las Veguillas, Moríñigo, Miranda de Azán, Santibáñez de la Sierra, Sequeros y Cepeda.

Por otro lado, otros municipios como Machacón, Santa Marta de Tormes, Villamayor o Monterrubio están dentro del indicador de riesgo alto por contar con una incidencia acumulada superior a 150, pero inferior a 250.