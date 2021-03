​Amenaza a la Policía Local de Salamanca con un hacha y un cuchillo, algo que previamente hizo con un extranjero en Salas Bajas, después de intentar trepar a casa de su ex pareja

Un varón ha sido detenido en la madrugada de este martes, 30 de marzo, después de ser protagonista de una sucesión de incidentes que acabaron con este individuo en los calabozos.

Según informan fuentes municipales a SALAMANCA24HORAS.COM, en torno a las 23:00 horas de la noche, los agentes recibieron un aviso alertando que en la calle Santa María de la Blanca se encontraba un ciudadano intentado acceder al domicilio de una mujer que desde su balcón le gritaba que no iba a entrar.

Cuando la Policía llegó hasta la mencionada calle, la mujer, en compañía de su hija, explicó a los agentes que esta persona era su ex pareja y que había intentado de forma amigable entrar en la vivienda al no tener donde dormir, pero que ella no lo había permitido; recalcando que no lo iba a denunciar y que no lo había hecho nunca. Sin embargo, una llamada de su hija al Servicio de Emergencias 112 Castilla y León desmentía su versión de los hechos, puesto que ella aseguraba en su llamada que este individuo estaba intentando acceder a la vivienda trepando por la fachada.

Los agentes se acercaron al hombre que se mostraba alterado, agresivo y poco colaborador, puesto que a pesar de las reiteradas peticiones de los agentes para que abandonara el lugar, este tardo varios minutos en resignarse y emprender su camino a pie por el puente Enrique Estevan.

Sin embargo, lejos de calmarse la situación, este varón protagonizó otros dos altercados. Pasadas las 00:30 horas de la noche el Servicio de Emergencias 112 volvió a recibir una llamada. Se trataba de un varón extranjero que aseguraba que un hombre de unos 25 años y vestido de negro, con capucha y una mochila, le había amenazado con un cuchillo y un hacha. El suceso no fue a mayores ya que este ciudadano extranjero se encontraba con su perro y este intentó abalanzarse contra el protagonista de esta larga historia que salió huyendo a la carrera de allí.

Como los agentes detectaron que la descripción dada por la víctima coincidía con la del protagonista de su primera intervención, y dado que la hija les había proporcionado la dirección de este, se presentaron en una vivienda del barrio de San José para dar con él.

Cuando llegaron allí se encontraron a este joven apoyado en una terraza y cuando comenzaron a subir por las escaleras del portal escucharon a otra persona, que resultó ser el dueño de la vivienda, gritarle al arrestado que tirara los cuchillos añadiendo un: “no te compliques la vida”.

En ese momento y ante la posible situación de riesgo, los agentes preguntaron al propietario si podían entrar en la vivienda, a lo que este accedió al mismo tiempo que comenzó un forcejeo entre él y el posteriormente detenido. “Suelta ya eso”, le gritaba al individuo que portaba los cuchillos, mientras este último amenazaba con lanzárselos junto al hacha a los agentes de la Policía a la vez que les gritaba: “Os voy a matar”.

Los Policías lograron reducir al hombre y despojarle de las armas blancas que portaba para posteriormente proceder a su detención. Una vez en calabozos el arrestado solicitó asistencia médica, pero solamente presentaba una pequeña herida en uno de los nudillos que se había provocado intentando trepar a la primera vivienda.