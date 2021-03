​Calvarrasa de Abajo y Aldealengua se cuelan en la lista de municipios con riesgo alto por la incidencia del coronavirus

Los 26 casos positivos de COVID-19 registrados este martes en la provincia de Salamanca no provocan grandes cambios en el denominado mapa del coronavirus. La situación epidemiológica sigue igual en los diez municipios que este lunes recibían el indicador de riesgo muy alto por presentar una incidencia acumulada a catorce días superior a 250.

Una radiografía, no obstante y como apuntábamos también este lunes, que no es fehaciente con la realidad en muchos casos, puesto que al ser un valor estadístico -hablando de la tendencia acumulada- un solo positivo en un municipio de pocos habitantes ya puede entrar en el rango de los catalogados como ‘Riesgo muy alto’. No obstante, las diez localidades de la provincia que presentan una incidencia a catorce días elevada (Casos confirmados (por fecha de diagnóstico) en 14 días *100.000 / número de habitantes) y que hace que la Junta de Castilla y León los haya catalogado como de ‘Riesgo muy alto’ son: Santiz, El Arco, Almenara de Tormes, Alaraz, Las Veguillas, Moríñigo, Miranda de Azán, Santibáñez de la Sierra, Sequeros y Cepeda.

Un escalón por debajo se encuentran aquellos municipios con una incidencia inferior a 250, pero superior a 150. Son los catalogados como riesgo alto y de esta lista sale Monterrubio, pero entran Aldealengua y Calvarrasa de Abajo (con una incidencia de 171,527). A esa lista se sigue sumando Villamayor (207,987), Santa Marta de Tormes (217,244) y Machacón. De este último se desconoce la incidencia exacta al no informa la Junta cuando se trata de municipios con pocos habitantes.