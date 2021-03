​Serna no renuncia a nada en la segunda fase: “El hambre que tiene este equipo se nota mucho”

Serna es uno de los nombres propios de Unionistas esta temporada. El portero blanquinegro ha sido de los más destacados de la primera fase pero enfoca el premio en el trabajo de todo el equipo. Además, reconoce la gran actitud de Raúl García en el día a día del conjunto blanquinegro.

Pase a la PRO. “La primera vuelta fue espectacular y teníamos números muy destacados. Pero todo cuesta. No se reflejaba el trabajo y el valor en los partidos de la segunda vuelta. Era uno de los grupos más difíciles de la categoría. Ya tenemos el primer objetivo”.

Segunda fase. “Hay que pelear todos los puntos. Poco a poco, eso sí. Un objetivo ambicioso del club era clasificarse para la nueva categoría y ahora el techo es muy alto. Pero tenemos ilusión y sueño de disputar una fase de ascenso. Ahora tenemos el fichaje de la afición. Creo que hemos sido el único equipo que no hemos tenido público en ninguna jornada en casa, excepto esta última jornada. Y se notó mucho tener esos 85 aficionados”.

Cultural. “Conozco a Dioni. Tuve la oportunidad de jugar con él en las categorías inferiores del Murcia y lo sufrí la temporada pasada con el Yeclano en la fase de ascenso a Segunda. Pero todos los jugadores son importantes. Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque hemos competido con equipazos como Racing Ferrol, Pontevedra o Deportivo”.

Mario y Ramiro, dos muros. “Los veo igual que a todo el equipo: genial. El hambre que tiene este equipo se nota mucho. Cuando los resultados salían era una piña y cuando no han salido, mucho más. Para mí, el trabajo defensivo del equipo es muy bueno. Recuerdo la ida en Ferrol y fuimos un bloque. Creo que no nos tiró ni un solo tiro a puerta. Y los centrales me parecen dos bestias y como personas mucho más”.

Raúl García ‘suma’. “Es cuestión de carácter y él es ganador. Él imprime ese carácter en cada entrenamiento. Me dicen que se puso a animar al público y a la grada. Está muy implicado tanto como jugador y como persona”.

Renovación. “Llegamos a hablar en su momento, luego se paró porque salió el que era director deportivo y por la situación actual tampoco era lo adecuado. Ahora estamos en la fase más importante y hemos conseguido el objetivo. Y ahora vamos a focalizarnos para conseguir otro objetivo. No pensamos más allá. Estoy muy contento aquí y creo que el club también. Depende de que nos podamos entender. El compromiso es óptimo”.