​Garcy, Alvarito y Torrens: del San Estanislao de Kostka a la PRO

Unionistas certificó el pasado domingo su pase a la Liga PRO o Primera RFEF. El equipo charro cuenta en su staff técnico con Juan García (segundo entrenado), Alvarito (delegado de campo) y Álvaro Torrens (delegado de club). Además de su pasión por Unionistas y por la extinta Unión Deportiva Salamanca, tienen algo más en común: estudiaron en el San Estanislao de Kostka.

“A Alvarito le conozco desde el colegio y a Torrens le conozco desde que seguíamos a la Unión. Le conozco del colegio también pero él era más mayor. Entré en Fondo Joven gracias a Alvarito porque éramos amigos del grupo del colegio, que todavía lo mantenemos. Yo iba antes con mi padre al fútbol pero el cuerpo ya me pedía otras cosas. Desde la salvación en Villarreal veo fútbol con él”, comienza Juan García.

El segundo entrenador se deshace en halagos para su buen amigo Álvaro: “No conoceré una persona mejor que él. Es buena gente. Casi que de bueno es tonto. Todo lo que le piden o necesitan, lo da. Es la mejor persona que conozco. En el colegio… creo que hemos sido un poco liantes siempre. Por suerte, hemos crecido y nos hemos ido tranquilizando”.

Pero Torrens también es muy importante para él y ha estado muy cerca en los momentos complicados: “Torrens es más mayor y le conocí en la peña. Está para lo que necesita la gente. Pero es más vinagre que Alvarito. No puede existir mi vida sin Torrens porque siempre ha estado en los momentos más difíciles”.

Alvarito comenzó en Unionistas en el Grupo de Trabajo y Astu y Garcy le ofrecieron la posibilidad de estar en un equipo de cantera. Desde hace un par de temporada, tras la marcha de Javi García Sides como delegado de campo, ha tomado las riendas de dicha función.

“Con Garcy llevo prácticamente toda la vida porque hemos ido juntos a clase en el colegio. Llevaremos veinte años juntos. Con Torrens… le conocí en Fondo Joven y le conoceré desde hace catorce o quince años. Son dos amigos, casi hermanos. Tenemos muchas historias vividas. Torrens es más serio que Garcy, pero le considero parte de mi vida. En el colegio, Garcy y yo hemos armado muchas. Con Torrens sí la hemos liado en algún desplazamiento y más noches de fiestas. Ahora vivimos los tres en el día a día y nos compenetramos mucho. La verdad es que se hace fácil. Siempre que alguien necesita algo, lo pide y no hay ningún problema”, explica Alvarito.

Por último, Torrens es el más mayor de los tres. “En el colegio no les vi porque son mucho más pequeños que yo, creo que nos llevamos ocho años. Les conozco a los dos en Fondo Joven. Hace por lo menos quince años. He tenido que hacer a veces de hermano mayor porque yo soy una persona muy calmada y ellos vienen a preguntarme sus dudas. En el día a día me lo paso muy bien con ellos. Con Alvarito prácticamente paso el día entero y con Garcy alguna hora menos pero nos conocemos muy bien. Garcy es más impulsivo y Alvarito es más responsable, digamos. Pero sí es cierto que cuando eran más pequeños, a Alvarito siempre acababan pillándole las trastadas en la peña y Garcy sabía escabullirse bien”, detalla el propio Torrens.