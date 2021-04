Nueva multa, otra vez de 6.000 euros, para la fiesta que se celebraba tras el evento taurino de 'Destino La Glorieta' en la Plaza de Toros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, 1 de abril, recoge una nueva propuesta de sanción para las fiestas que en el mes de agosto de 2020 se celebraban en el recinto de la Plaza de Toros, tras el evento taurino de 'Destino La Glorieta', y que no contaban con la pertinente autorización. Tras una primera multa de 3.000 euros, ya son dos multas más de 6.000 euros.

El pasado mes de septiembre ya fue notificada una de las sanciones, correspondiente al pasado 6 de agosto, y el día 25 de febrero, se notificó también la corresponde al jueves 13 de agosto. Así, este 1 de abril se publica la notificación de la multa del 27 de agosto.

En este caso, tal y como recoge el BOE: "“Los Servicios Técnicos Municipales han elevado a esta Alcaldía los Informes emitidos por la Policía Local y el Técnico de Administración General del Servicio de Policía y Actividades Clasificadas, dejando constancia de la presunta comisión de una infracción de carácter grave contemplada en el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, e imputable al/a la interesado/a, como titular del establecimiento destinado a PLAZA DE TOROS LA GLORIETA, sito en AVENIDA DE SAN AGUSTIN S/N de esta ciudad, consistente en ejercer la actividad o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma sin la preceptiva licencia ambiental, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, en particular, ejercer una actividad de SALA DE CONCIERTOS en el emplazamiento de referencia sin la correspondiente licencia ambiental, circunstancia acaecida y puesta de manifiesto por la Policía Local el día 27 DE AGOSTO DE 2.020, a las 23,45 horas, infracción que podría ser sancionada con multa de entre DOS MIL UNO (2.001) y CINCUENTA MIL (50.000) EUROS y suspensión total o parcial de las actividades por un periodo máximo de DOS (2) AÑOS, según contemplan los artículos 74.3.a, 76.4.b y 76.5.b del referido Texto Refundido".