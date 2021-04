Perfumerías Avenida, a cerrar sin sobresaltos su pase a semifinales

Perfumerías Avenida se mide este sábado, a partir de las seis de la tarde, a Gran Canaria en el Pabellón de Würzburg. En juego, un puesto en las semifinales de la Liga Femenina.

Las charras llegan con una importante ventaja tras ganar en la ida por 61-80 pero cuenta con las bajas de Hayes, Gajic y Vilaró. Además, Silvia y Samuelson están tocadas.

El que no quiere ninguna relajación en las suyas es el técnico Roberto Íñiguez: “Como dije en Las Palmas, no relajarnos. Sabemos que tenemos una diferencia que nos da tranquilidad pero ellas vienen sin presión, a disfrutar del partido y eso es complicado si no tienes la tensión adecuada”.

Gran Canaria cuenta en sus filas con varias jugadoras jóvenes de su cantera y también con las anotadoras Taylor y James.