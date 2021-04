​Así será la vacunación masiva en el Multiusos: comienza este jueves a las 10:00 horas

La vacunación masiva de los salmantinos nacidos entre 1932 y 1941 se llevará a cabo en el Multiusos Sánchez Paraíso durante el jueves y el viernes de esta semana. A esta cita deben acudir las personas que este año cumplan entre 80 y 89 años, siempre que tengan tarjeta sanitaria en las zonas básicas de salud urbanas o periurbana norte, incluidos mutualistas y desplazados, y que no hayan recibido aún ninguna dosis de la vacuna.

No obstante, si se tiene algún sintoma de COVID-19 o si se estça guardando cuarentena por haber sido contacto estrecho de algún positivo, no se debe ir a esta cita. Además, es importante indicar a los profesionales sanitarios que estarán presentes las alergias conocidas. En caso de que no se pueda acudir en la fecha y hora establecida, no es necesario hacer nada, ya que habrá nuevos llamamientos en el futuro.

Según la fecha de nacimiento, el horario en el que se debe acudir al Multiusos, situado en la avenida de los Cipreses, es el siguiente (siempre con la tarjeta sanitaria de Sacyl o, en su defecto, el DNI, la tarjeta de mutualista o la tarjeta de desplazamiento):

La información ha sido compartida por el delegado territorial de la Junta de Castilla y Léon en salamanca, Eloy Ruiz, a través de su perfil en Twitter. Durante la mañana de este martes, junto con el alcalde de Salamanca, visitará el Multiusos Sánchez Paraíso para ver la adecuación que se ha realizado en el recinto.

















La vacunación masiva contra el COVID también continuará durante los próximos días en la provincia de Salamanca, en localidades como Béjar, Alba de Tormes, La Fuente de San Esteban y Guijuelo, en los siguientes horarios:

BÉJAR - MIÉRCOLES, 7 DE ABRIL

Pabellón Municipal Mario Emilio





ALBA DE TORMES - MIÉRCOLES, 7 DE ABRIL

Pabellón Municipal de Deportes de Alba de Tormes









LA FUENTE DE SAN ESTEBAN - MIÉRCOLES, 7 DE ABRIL

Centro de Salud de la Fuente de San Esteban









GUIJUELO - MARTES, 6 DE ABRIL (TURNO DE MAÑANA)

Pabellón Municipal de Guijuelo









GUIJUELO - MARTES, 6 DE ABRIL (TURNO DE TARDE)

Pabellón Municipal de Guijuelo