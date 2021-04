​Carbayo sobre la suspensión de la vacunación con AstraZeneca: “No tengo nada que decir sobre las medidas sanitarias que tome la Junta”

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en su visita a las instalaciones del Servicio de Mantenimiento municipal, no quiso entrar en demasiadas valoraciones sobre la decisión unilateral de la Junta de Castilla y León de suspender la vacunación con AstraZeneca hasta que la EMA (Agencia Europea de Medicamentos, por sus siglas en inglés) informe sobre la relación entre este suero y la formación de trombos.

Carbayo señaló que como alcalde “no tiene nada que decir” sobre las decisiones adoptadas por la Junta en materia de Sanidad, pero precisó que esta suspensión “va a redundar en un retraso en el proceso de inmunización de las personas destinatarias de esas vacunas”. “Queremos que se resuelvan cuanto antes las dudas que hay sobre los sueros de esa empresa y esperamos que se puedan seguir utilizando”, abundo el primer edil salmantino.

El munícipe también indicó que la mayoría de vacunas que han llegado a Salamanca durante los últimos días son de la empresa Pfizer, por lo que el impacto de esta suspensión no afectará a las vacunaciones masivas que desde este miércoles están en marcha en el Multiusos “Sánchez Paraíso”.

Respuesta al PSOE

Sobre esta cuestión el alcalde quiso contestar a las críticas vertidas por el PSOE en la jornada del martes, en las cuales la formación socialista afeaba al alcalde sus “críticas” al Gobierno nacional por el volumen de vacunas que había percibido Salamanca. “No he criticado al Gobierno de España este pasado martes, he pedido que se mantuviera de forma regular el envío masivo de vacunas y hasta he sido elegante, puesto que lo he hecho una vez que se ha iniciado la vacunación masiva y no antes como podía haber hecho”, respondió García Carbayo.

“Me parece que el PSOE no se ha enterado del trabajo de los empleados municipales, que han desarrollado una importante labor para poder llevar a cabo estas vacunaciones masivas. Por eso estaba en el Multiusos este martes, porque es una instalación municipal y porque quise reconocer la labor de los trabajadores del Ayuntamiento de Salamanca”, concretó el alcalde.