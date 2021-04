Verónica Casado duda sobre la vacunación con AstraZeneca de los menores de 60: “O mantenemos una dosis, o ponemos una segunda, o combinamos vacunas”

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha sido entrevistada este jueves en el programa “Más de uno”, que conduce Carlos Alsina en Onda Cero, después de una jornada intensa de decisiones sobre la continuidad o no de la vacunación con las dosis de AstraZeneca contra el COVID-19.

Castilla y Léon llegó a paralizar este miércoles la administración de estas vacunas y, tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud, las comunidades autónomas españolas decidieron que se administrará solo a las personas con 60 años o más. “Ayer fue un día complejo, de tener que tomar muchas decisiones, pero fue bien”, ha resumido la consejera al respecto.

La decisión de paralizar las vacunaciones programadas con AstraZeneca se tomó, según ha explicado Casado, a la espera del informe de la Agencia Europea de Medicamentos acerca de la relación entre dicha vacuna y los casos de trombosis que han afectado a algunas personas tras recibirla. En total, alrededor de 8.000 personas estaban citadas en las diferentes provincias castellanas y leonesas para que se les administrara la vacuna de AstraZeneca y, según ha apuntado la consejera de Sanidad, se canceló por “el sentido de prudencia”.

Verónica Casado también ha explicado las razones que han llevado al Consejo Interterritorial a tomar la decisión de focalizar la administración de las dosis de AstraZeneca en los mayores de 60 años. “Hay estudios que nos demuestra que la mortalidad del virus aumenta en mayores de 60 años. Por otra parte, AstraZeneca afecta más a los menores de 60 años”, ha apuntado. “Las trombosis son un fenómeno muy raro, pero se estaba acumulando más en mujeres menores de 60 años dos semanas después de la vacunación”. No obstante, ha insistido en la seguridad de la vacuna. “A las personas de 60 años que tenemos más mortalidad por el virus, habrá que protegernos más. Yo me pondré la vacuna de AstraZeneca cuando me toque”.

Las dudas, ahora, se centran en cómo continuar con el proceso de vacunación en el caso de las personas, menores de 60 años, que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna. Y la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León no lo tiene claro: “O mantenemos una sola dosis, o ponemos una segunda dosis en este tiempo, o combinamos vacunas”, ha declarado, dejando la puerta abierta a cualquiera de estas posibilidades. “No hay un criterio específico, esperamos saberlo en dos semanas”, ha dicho.

A su vez, Casado ha justificado la decisión que se tomó en Castilla y Léon poniendo “la seguridad del paciente por encima de todo”. Además, justifica que en ningún caso la Comunidad se ha saltado el orden de vacunación nacional. “Yo he reorganizado la manera de vacunar, lo que se dijo me tenía sorprendida”, ha asegurado.