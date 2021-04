Podemos solicita una "mayor transparencia" en las decisiones diarias del Ayuntamiento

Diariamente en el Ayuntamiento de Salamanca se aprueban del orden de 55/60 resoluciones de Alcaldía, Tenientes de Alcaldía y Concejalías Delegadas que revisten la forma de decretos. Esta es una parte importante de las decisiones que el Ayuntamiento toma por encima de las decisiones del Pleno y de su Junta de Gobierno.

Siendo importantes, tanto por volumen como por su contenido, los extractos de estos decretos se hacen públicos "con excesiva demora", considera Podemos Salamanca, en los medios habituales del Ayuntamiento, el Tablón de Edictos de su página Web. Por ejemplo, "los extractos de las resoluciones de Alcaldía de la quincena del 1 al 15 de febrero se publicaron el 12 de Marzo".

"Ello supone que para la ciudadanía en general esta información, que según la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno y su homónima autonómica, tiene la consideración de información pública, llega demasiado tarde", critica la organización morada.

Los decretos tampoco son conocidos, de forma cotidiana, por los concejales del Ayuntamiento, a quienes se les hace llegar por quincenas y con al menos un mes de retraso. "Esto hace difícil realizar la labor de control y de fiscalización de los actos del equipo de Gobierno que han de ejercer los representantes municipales", sostiene el partido de oposición.

Esta forma demorada de facilitar la información por parte del Ayuntamiento influye también en las posibilidades de efectuar recursos ante las decisiones tomadas al haber transcurrido el plazo de un mes del que se dispone para efectuar reclamaciones ante el mismo órgano que tomó la decisión.

A este problema, se une la imposibilidad de reutilización de la información por el formato utilizado. Los extractos se cuelgan en el tablón de edictos, pero su contenido no es accesible porque son documentos escaneados. No permiten la búsqueda de palabras y por tanto un fácil acceso a su documentación. Por ejemplo, recientemente se han publicado todos los acuerdos de alcaldía de 2020. "Si se quiere buscar algo hay que mirar todo el documento, y son más de 100 páginas, con numerosos decretos en cada una de ellas, lo cual no cumple con que la información tiene que ser accesible tal y como establece la ley 19/2013 de transparencia. Tampoco cumple con la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que dice que los documentos puestos a disposición del público sin condiciones deben ser reutilizables", argumenta Podemos Salamanca.

En este sentido Podemos presenta de cara al próximo pleno una moción en la que solicita: