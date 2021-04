​Igea y Casado piden disculpas “por las molestias ocasionadas” tras la suspensión temporal de la vacunación con AstraZeneca

El vicepresidente de la Junta de Castilla y Léon y la consejera de Sanidad, Franciso Igea y Verónica Casado, han pedido disculpas a los castellanos y leoneses por las “molestias ocasionadas ayer por la decisión de la Junta de mantener la prudencia, cuando conocimos con poco tiempo que la EMA iba a pronunciarse sobre un cambio de las indicaciones de la vacunación con AstraZeneca”, ha anunciado Igea.

El portavoz del Gobierno de la Junta ha querido destacar que decidieron llevarlo a cabo aunque “debería haber correspondido al Ministerio de Sanidad, pero era una decisión prudente que otros gobiernos de Europa habían tomado”. Del mismo modo, ha explicado que la suspensión cautelar de la vacunación de AstraZeneca llegó porque, en primer lugar, querían conocer el contenido del informe de la EMA.

Precisamente, Igea ha mostrado su apoyo a esa suspensión porque así no se ha vacunado a ninguna persona con edades inferiores a 60 años este miércoles. El Consejo Interterritorial de Salud Pública acordó que la vacunación con AstraZeneca se llevará a cabo a los mayores de 60 años y, ha contado Igea, “estábamos haciéndolo justo al revés, por debajo de 60 o 65 estábamos vacunando con AstraZeneca”.

De esta forma, y según han informado ambos políticos, está decisión permitirá centrar la vacunación en las personas más vulnerables al virus y se irán cubriendo las edades desde 60 años en adelante.

“No hacer daño”, ese ha sido el objetivo de la decisión tomada el miércoles por la Junta, “sabiendo que la EMA iba a cambiar algo”. “De ahí la precipitación en la decisión y el pedir disculpas, pero también tocaba explicar el porqué de esta decisión que ha sido prudente. No tenía sentido que, por esperar unas horas, se pusiera en riesgo a nuestros ciudadanos”, ha concluido Igea.

Unilateralidad en la decisión

Igea y Casado han defendido en rueda de prensa que la decisión de suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca no ha sido una decisión unilateral de Castilla y León porque "no ha suspuesto ningún cambio". La consejera de Salud afirma que la medida adoptada ayer por el Gobierno regional ha sido un acto de "prudencia" y que dejar de inmunizar por unas horas "no afecta en nada al proceso de vacunación".

Posible desafección de la población hacía AstraZeneca

Las últimas decisiones adoptadas por la Junta de Castilla y León, el Consejo Interterritorial y la EMA están incidiendo de forma muy evidente en la credibilidad que presenta el suero de AstraZeneca de cara a la población. De hecho, el vicepresidente Igea ha justificado la decisión adoptada por la Junta el pasado miércoles para evitar riesgos entre los que incluyó el peligro de muerte durante su comparecencia. Ante esta situación, ¿cómo justifican ahora los responsables utilizar esas dosis de AstraZeneca en mayores de 60?

Igea explicó que en opinión del Gobierno regional la decisión correcta es "concentrar el riesgo donde más beneficios se pueden tener": Es decir, que dado que la letalidad es considerablemente superior en los mayores de 60 que en los menores de dicha edad, el beneficio que supone inmunizar a esa población sexagenaria es mayor que el riesgo a los posibles efectos secundarios, que por otro lado "se han producido en su mayoría en personas por debajo de esa franja de edad".

Asimismo, Igea afirmó que "más desafección e incertidumbre crea que el Gobierno se baje del barco, diga a las comunidades 'hagan ustedes lo que vean' y anunce el final de la pandemia por cuarta vez".

Alternativas para aquellos que han recibido una dosis

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, indicó que la comunidad científica y los Gobiernos de Europa se encuentran trabajando en tres alternativas para aquellos menores de 60 años que ya han percibido la primera dosis de AstraZeneca: "Podrían ser vacunados solo con esa dosis, se les podría inocular una segunda dosis de un suero diferente -ya que hay científicos que consideran que cubrir todas las vías podría aumentar la protección ante el virus- o esperar más de 12 semanas para inocular la segunda dosis y observar durante ese periodo posibles efectos adversos".

Rango de vacunación

De acuerdo con la información aportada por la Junta, las vacunas y rango de edad se establecerán de la siguiente manera: