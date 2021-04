​Cris Montes, sobre Unionistas: “Es un club atípico y nuevo, pero con el paso de los años va a llegar muy lejos”

Cris Montes fue uno de los tres fichajes de invierno en Unionistas. El asturiano está encantado en el club blanquinegro y también confía, como el resto de sus compañeros, en meterse entre los tres primeros y pelear por la Segunda División.

Unionistas está en la segunda fase: ¿ilusión o presión? “Presión no. Después de perder contra la Cultural, no hay presión. Vamos a ir a ganar al Burgos con ilusión. El objetivo era meterse en la PRO”.

Llegaste en invierno al club, ¿qué te ha sorprendido de Unionistas? “Es como una familia. Estoy supercontento. Desde que llegué, me trataron bien. Lo que más me ha sorprendido es eso. Está todo muy unido. Cualquier cosa que necesites, alguien te ayuda. Es un club atípico y nuevo, pero con el paso de los años va a llegar muy lejos”.

¿Quién es el compañero que más te ha ayudado en tu integración? “Conocía a Hernán porque me entrenó en el Langreo y a Nespral. Conocía también el nombre de otros jugadores como De la Nava o Ramiro. Si tengo que decir el que más me ha ayudado, Nespral”.

Eres una petición expresa de Hernán Pérez. ¿Está disfrutando mucho en el banquillo? “Cuando tienes un año regular y llegas a un año como este, en el que consigues el principal objetivo. El equipo está bien y los jugadores disfrutamos entrenando y jugando. Nadie tiene ningún problema. Y más ahora. Tenemos cinco partidos como premio para intentar pegar la campanada. Hernán es un técnico ambicioso y a nosotros nos viene genial porque siempre busca que des lo máximo”.

En ataque, eres un jugador que pueda actuar en varias posiciones. “No tengo problema. Juego de mediapunta, de extremo, de delantero… lo que me gusta es estar en contacto con el balón y sentirme cómodo. Me gustan las jugadas rápidas. En El Plantío me puedo sentir cómodo porque además es natural”.

¿Cómo se gana en Burgos? “Son muy buenos. También tenemos gente potente en el grupo como Deportivo o Ferrol. Vamos a ir con ganas e ilusión. Es un campo complicado y diferente al nuestro. Me gusta todo del Burgos porque tiene un gran equipo. Juegan muy bien y tienen buenos jugadores. Cometen pocos errores”.

¿Está Unionistas preparado para luchar por el playoff a Segunda División? “Sí, por supuesto. Está preparado y motivado. Aunque hayamos perdido ante la Cultural, estamos todos concienciados de que nos vamos a meter”.