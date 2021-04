​“La mayoría de los casos de trombos se dan en mujeres menores de 60 años, pero es más fácil que cualquier medicamento nos produzca un efecto secundario. Yo me vacunaré”

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado en rueda de prensa los principales puntos tratados en el Consejo Interterritorial de Salud Pública de este miércoles donde las discusiones se centraron en el informe de la EMA relacionada con las vacunas de AstraZeneca.



Casado, además de pedir disculpas y dar explicaciones por la suspensión cautelar en Castilla y León, ha defendido la seguridad de la vacuna de AstraZeneca. Los trombos, “que no eran conocidos en la ficha técnica de la vacuna”, es uno de los efectos secundarios de la vacuna, pero es “muy muy muy raro que se dé”, ha afirmado Casado.

Según la consejera de Sanidad, la mayoría de los casos se dan en mujeres inferiores a 60 años en las dos primeras semanas de vacunación. Consideran que todavía no se puede vincular factores de riesgo específico. “La EMA emite una recomendación y deja en mano de los estados miembros para que adecuen la estrategia de vacunación en cada uno de los países”.

Ha destacado, de igual forma, que “solo 18 personas en toda Europa han tenido desenlace fatal de 25 millones de dosis administradas. Nosotros hemos administrado casi 90.000 vacunas y no hay ningún caso. Es algo bastante raro. Si nos dicen que de cada 1.000 personas fallecen 10 sería distinto”, ha explicado la propia Casado quien ha anunciado así mismo que se vacunará en los próximos días al haber nacido en 1959. “Me voy a vacunar en estos días, estaré allí, pondré mi brazo y me vacunaré con AstraZeneca, vacuna de la que me fio mucho”.

En cuanto a la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a aquellas personas menores de 60 años que ya han sido inoculadas con la primera, Casado no ha determinado cuáles serán los pasos a seguir “El 5 de mayor es el plazo para poner la segunda dosis de AstraZeneca en la Comunidad”, por tanto, hasta ese día se tendrá tiempo para determinar los mejores pasos a seguir en función de los resultados del informe de la EMA.

Ha defendido Casado, del mismo modo, que la propia enfermedad provoca procesos de trombos mucho más graves y más habituales que los que puede traer la vacuna de AstraZeneca, incluso cualquier medicamento. “Todos tienen efectos secundarios. Hay efectos poco frecuentes, raros y muy raros; pero no nos paramos a mirarlos. Tres o cuatro personas que reciben AstraZeneca de un millón pueden tener trombos, que pueden ser identificables y tratables”, un balance que ha valorado como positivo la consejera.

¿Cuándo contactar con el médico si me han vacunado con AstraZeneca?

Del mismo modo, Verónica Casado ha pedido a aquellas personas que han sido vacunadas en los últimos 14 días con AstraZeneca que llamen a su médico si presentan ciertos cuadros sintomatológicos. “Si tengo dolor muy intenso de cabeza, más de lo habitual y que no cede con mi analgésico habitual, o que no trago o veo bien; debo contactar inmediatamente con mi médico de familia”

¿Qué grupos se vacunarán ahora con AstraZeneca en Castilla y León?

En el caso concreto de Salamanca la primera población que vacunará con AstraZeneca será Santa Marta de Tormes, que comienza este viernes, 9 de abril. En los siguientes días las personas que serán inoculadas con AstraZeneca serán aquellas personas con edades comprendidas entre 60 y 65 años. Sobre la vacunación de personas de 65 años hasta los 70, todavía la Consejería de Sanidad no ha decidido si se vacunarán con AstraZeneca a la espera de la reunión del Consejo de Vacunas, una decisión que tendrá que esperar una semana.

Lo que sí se sabe es que a partir de los 70 años todas las personas serán vacunadas, por el momento, con Pfizer.