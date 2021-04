​¿Pueden comprar las comunidades autónomas vacunas por su cuenta?

Este pasado martes, en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas, se filtraba la noticia de que la Comunidad de Madrid había negociado con Rusia para adquirir la vacuna Sputnik V, que no ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y que ha sido desaconsejada por países que sí la han comprado por su cuenta y riesgo, como Eslovaquia.



No obstante, esa filtración desató la pregunta de si una comunidad autónoma puede comprar vacunas contra el COVID-19 por su cuenta y riesgo. Y, tal y como ha podido confirmar Newtral, la respuesta es que sí… siempre y cuando no exista ya un contrato de la Comisión Europea con la farmacéutica en cuestión.

El citado medio, además de exponer diversos testimonios de expertos que indican que una compra de vacunas al margen ya no de España sino de Europa, que es quien centraliza la vacunación, sería ilegal, también se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para saber si sería posible.

La respuesta es que las comunidades autónomas o los estados miembros pueden comprar vacunas que no se encuentren dentro de los seis contratos de compra anticipada que ha firmado la Comisión Europea (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson y CureVac). Si no es de ninguna de esas seis farmacéuticas, por el momento, “son libres de comprar lo que estimen convenientes”.