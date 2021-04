​Castaño niega presiones a María Montero y le reta a que las haga públicas y “no las deje en el aire”

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, David Castaño, negó este viernes que hayan presionado a la exprocuradora naranja, ahora no adscrita María Montero, para que devuelva el acta y le retó a que las haga públicas y “no las deje en el aire”, en referencia a las acusaciones que expresó a través de un comunicado.



“No hemos presionado a la señora Montero, otra cosa es que estemos muy dolidos y muy molestos porque dejara el grupo sin decir nada”, argumento en rueda de prensa después de la Junta de Portavoces de las Cortes, donde subrayó que abandonó el grupo tres días antes del debate de la moción de censura socialista.

Castaño asumió que Montero no va a devolver el acta, como la ha pedido su grupo, conforme a su actuación, pero recalcó que no se la ha presionado en tal sentido. “Estamos molestos, sí, mucho; pero no se la ha presionado, si es así que lo diga y no lo deje en el aire”, zanjó.

Precisamente, la salida de Montero del Grupo de Ciudadanos motivó que la Mesa de las Cortes y Junta de Portavoces analizarán el informe de los servicios jurídicos en relación a cómo afecta a la composición de las comisiones el hecho de que PP y Cs no sumen los 41 escaños de la mayoría absoluta.