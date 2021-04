​PP y Ciudadanos rechazan crear un Plan Municipal de Salud Mental por ser “independiente” y “paralelo” al sistema sanitario y no complementario

La salud mental está dejando de ser tabú para ser una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, y más en una etapa pandémica y posconfinamiento donde la realidad social ha cambiado respecto a como la conocíamos. No sólo se lleva un año de restricciones y de aislamiento social y cultural, sino que se están perdiendo y deteriorando empleos y se está conviviendo con la muerte además de existir una imposibilidad de despedida, lo que está haciendo que muchos salmantinos -como todos los españoles- estén desarrollando patologías que hasta ahora no sufrían o, de las que al menos, no eran plenamente conscientes.



Al mismo tiempo, el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre la población española, “más del doble de los accidentes de tráfico que tanto nos preocupan”, y es la primera causa de muerte (en general) entre los jóvenes de 15 a 29 años. Así lo ha expuesto el concejal socialista, Juan José García Meilán, en el Pleno municipal, donde el PSOE pedía la creación de un Plan Municipal de Salud Mental, algo que ha sido rechazado con los votos de PP y Ciudadanos.

García Meilán enumeraba que algunas de las consecuencias de este año de pandemia están siendo un aumento de las patologías psicológicas, de las conductas disruptivas de salud o el abandono del autocuidado, la ira, los enfrentamientos en las calles o nuevas patologías de adicciones a las drogas, a los medicamentos o al alcohol.

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista consideraban fundamental crear un plan de choque de salud mental que diera respuesta psicológica a los ciudadanos, “especialmente a aquellos que tienen más necesidad de apoyo”, como son los niños y adolescentes, los mayores o los cuidadores, así como aquellos que tienen problemas de salud mental previos.

El concejal socialista también indicó que, pese a los avances, “sigue siendo un tema tabú”, por lo que se ha de tener sensibilidad a la hora de tratar el tema y sin censurar el abordaje del problema, puesto que es necesario. “Las personas con problemas de salud mental se sienten aíslan y no son conscientes de la realidad”, lo que impide a los responsables tomar medidas para paliar el daño.

Así, la idea del PSOE era crear un Plan Municipal en el que se den ayudas a las personas que sufran patologías de salud mental así como formar a los profesionales (desde cuidadores hasta bomberos pasando por policías, administrativos o sanitarios). Igualmente, se valoraba colaborar con las dos facultades de Psicología (de la USAL y de la UPSA) salmantinas que, además, son las únicas de toda Castilla y León.

Porque “desarrollar políticas de salud mental para intervenir de forma temprana, efectiva y eficiente, antes de la aparición de las conductas disruptivas”, es fundamental para prevenir y, además, paliar las cargas futuras.

El concejal no adscrito, Ricardo Ortiz, votaba a favor de la propuesta, así como las dos concejalas del Grupo Mixto. El único pero que le ponía Carmen Díez era que la moción no instase a la Junta a reforzar el personal del Servicio de Salud Mental, desde psicólogos hasta psiquiatras pasando por las enfermeras de la especialidad. Asimismo, consideraba que había que crear más unidades de rehabilitación y centros de días, algo “complementario” a la moción.

“Somos parte de la solución, y pronto vamos a presentar un protocolo”

Pese a contar con los votos en contra de PP y Ciudadanos, ambas formaciones halagaron la exposición que realizó el concejal socialista sobre el problema actual de la salud mental. De hecho, Ana Suárez, teniente de alcalde, recalcó que el problema no existe sólo a largo plazo, sino también a medio y a largo plazo, puesto que se requerirán actuaciones “de dimensiones que no hemos tenido que abordar”.

Eso sí, para ello es necesario comenzar a trabajar a corto plazo, porque es una realidad “que se oculta, se invisibiliza y se trata de negar”, lo que supone una lacra para la sociedad. La concejala de Ciudadanos consideró que el Ayuntamiento es una “parte importante” de la solución. “Pero no podemos ser un recursos paralelo al Sistema de Salud, sino que tenemos que ser una parte del todo”, explicó.

Justificó así el voto en contra de su formación, recordando que desde el Ayuntamiento ya se trabaja en la sensibilización y prevención del suicidio y que los Servicios Sociales están formados en materia de salud mental porque están en una “posición privilegiada” para detectar a personas vulnerables.

No obstante, adelantó que, como ya había informado a los diferentes Grupos Municipales en comisión, se está elaborando un protocolo para detectar situaciones de riesgo y derivarlos a los organismos correspondientes para que traten a esas personas de manera “multidisciplinar y continuada”. De hecho, “no tardaré en presentar ese protocolo, al que espero que todos los grupos puedan aportar”, añadió.

En una línea similar se movió María José Fresnadillo, concejala de Salud Pública, mostrando su acuerdo total con la exposición del PSOE sobre la salud mental, de la que “solo vemos la punta del iceberg”, sin querer olvidar que las patologías mentales todavía están estigmatizadas, lo que causa mayores problemas si cabe.

Sin embargo, su voto en contra vino por el mismo motivo, por ser un plan que, a su juicio, no está integrado en la estrategia de salud autonómica, sino que es “diferenciado e independiente”.

Asimismo, cuestionó al PSOE si de verdad había hablado con la Asociación de Enfermos Mentales Crónicos de Salamanca sobre la propuesta, porque “se han enterado por la prensa tanto el equipo directivo como el técnico”, y les aconsejó mantener un trato cercano puesto que son “buenos colaboradores”.

“Proponen cosas, pero son acciones que no son factibles, porque no es cuestión de crear otra alternativa, como decía Ana (Suárez”, prosiguió, sentenciando que “todo es mejorable”, también los servicios que presta el Ayuntamiento en materia, pero que los programas que desarrollan tienen un “alto grado de satisfacción”.

Por último, Juan José García Meilán agradeció las coincidencias sobre la exposición y pidió que tanto PP como Ciudadanos reconsideren su voto en contra porque es un tema “urgente y grave”, especialmente en Castilla y León, donde la tasa de suicidios está por encima de la media nacional.

