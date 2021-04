Hayes da la receta para competir en la Final Four: "Hacer nuestro trabajo y divertirnos"

Semana de ilusión en Perfumerías Avenida. Las charras jugarán la Final Four en Estambul y pueden coronarse como mejor equipo europeo de la temporada. Hayes se ha recuperado para la gran cita europea y no renuncia a nada en la Final Four.

¿Cómo te sientes después de tu lesión? "Me siento genial. He estado trabajando muy duro para recuperarme. Es cierto que todavía me molesta en algunas acciones pero me siento bien".

Momento clave de la temporada: la Final Four. ¿Cómo estáis? "Estamos bien. Hemos tenido dos días libres que nos han venido bien. Como sabéis, prácticamente todas las jugadoras del equipo están pasando por dificultades y hemos tenido dos días para tratar de cuidarnos. Después hemos vuelto a los entrenamientos de forma muy positiva".

Mensaje a sus compañeras. "Que salgan ahí y jueguen como siempre. Es una Final Four y es algo importante. Pero no puedes salir a una Final Four pensando en eso y poniéndote nerviosa. Tienes que salir y jugar como un partido normal. A partir de ahí, hacer nuestro trabajo y divertirnos. Es una Final Four y no se vive todos los días".

¿Qué hay que temer de Sopron? "No hay nada que temer. Sí hay que tener cuidado en muchos aspectos. Fundamentalmente nos tenemos que centrar en nuestra defensa, que es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que puede darnos éxitos en el futuro. Ellas tienen muy buenas jugadoras, a las que tenemos que parar".

¿Puede Avenida ser campeón? "Por supuesto que estamos preparadas para el título. ¿Por qué no?".

¿Seguirá en Perfumerías Avenida? "Ya veremos. La verdad es que me encanta Avenida, la organización y los fans. Es uno de los mejores sitios en los que he estado y ya veremos en el futuro".