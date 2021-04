​La cantera del Salamanca CF UDS “sufre” los impagos del primer equipo: varios equipos no podrán salir a competir

El Salamanca CF UDS suma un episodio más en su descalabro institucional y también esto conlleva problemas en el ámbito deportivo. Según ha anunciado La Gaceta de Salamanca y ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS, el Salamanca CF UDS no podrá inscribir nuevos jugadores debido a que la Fifa tiene congelado el trámite de nuevas fichas en el club.



Esta situación no solo afecta al primer equipo, sino también a la cantera. En el día en que iba a volver el fútbol base, varios equipos del club no podrán participar en la competición debido a la imposibilidad de tramitar dichas fichas, por lo que los equipos no quedarán completos.

Esto supone un duro palo para la institución, presidida por Manuel Lovato, que vuelve a dejar, una vez más, dudas sobre su gestión, tanto institucional como deportiva, al frente del club.